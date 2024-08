"Donald Trump rencontre des défis en compétition contre de redoutables adversaires féminines"

Trump ne peut s'en empêcher : Despite des mises en garde de ses collègues de parti, il s'en prend à Harris de manière sexiste. Ces tactiques rappellent ses attaques passées contre Clinton. Le comportement de Trump rebute certains électeurs, mais n'en décourage pas tous, selon Dennis Steffan, professeur de sciences de la communication à l'Université libre de Berlin.

ntv.de : Trump a attaqué Kamala Harris de manière sexiste. Cela pourrait-il lui coûter l'élection ?

Dennis Steffan : Les attaques personnelles contre les rivaux politiques sont courantes dans les campagnes électorales américaines. Cette tactique, appelée « campagne négative », est souvent utilisée pour créer une valeur de nouvelle négative. De telles attaques ne découragent pas les partisans, mais les mobilisent plutôt grâce aux likes, partages et commentaires. Le dernier post de Trump est un message clair à ses partisans : elle ne peut pas le faire, mais moi oui. Cependant, les performances électorales de Trump auprès des femmes ont été moins bonnes que celles de Clinton et de Biden, suggérant qu'il ne gagnera peut-être pas de soutien auprès des femmes avec cette stratégie.

Les femmes blanches modérées des banlieues pourraient faire pencher la balance de l'élection. N'est-ce pas un gros risque pour Trump ?

Trump pense qu'il a été fort en matière de sécurité des femmes des banlieues. Cependant, les sondages actuels montrent que ce groupe crucial tendance à préférer Harris plutôt que Trump. De plus, les récents propos de son colistier J.D. Vance sur les femmes des banlieues et les droits reproductifs n'ont peut-être pas aidé la cause de Trump. Pour l'instant, Trump fait face à un véritable « problème de femme ».

L'équipe de campagne de Harris essaie de minimiser les attaques de Trump et de répondre avec humour. Est-ce la bonne approche ?

Les sondages préliminaires suggèrent que cette stratégie pourrait être réussie. Harris ne répond pas sur le même ton, comme l'a fait Clinton. La campagne de Harris refuse de s'engager au niveau de Trump. Mais les dernières étapes de la campagne, débutant le 2 septembre avec le Jour du travail et aboutissant au débat télévisé du 10 septembre, pourraient contraindre Harris à une confrontation avec Trump.

Les femmes fortes et intelligentes qui le défient semblent particulièrement agacer Trump, selon l'ancienne porte-parole de la Maison Blanche Stephanie Grisham. Est-ce vrai ?

Trump a du mal à faire campagne contre des femmes fortes et intelligentes parce qu'il se considère comme l'homme alpha. Trump suppose qu'aucune femme ne peut être plus forte ou supérieure à lui. S'il en est ainsi, il ne le gère pas bien. Trump et son équipe s'étaient préparés à Biden comme un adversaire plus faible. Ils pouvaient l'attaquer sur plusieurs fronts, à la fois sur le fond et la personnalité. Contre Harris, Trump semble encore incertain de sa stratégie.

Alors, Trump fait-il appel au désir d'un homme fort chez les électeurs ?

Les recherches montrent qu'un candidat politique doit incarner certaines qualités pour être élu, telles que le leadership et la compétence. La confiance, la crédibilité, l'empathie et la sympathie sont également essentielles.

Ces attributions sont toujours subjectives, mais il y a Certainly des gens qui n'attribuent aucune de ces qualités à Trump. Quel est l'attrait de Trump ?

L'attrait de Trump est complexe et multifacette. Certains sont attirés par son approche directe et sans excuses, tandis que d'autres apprécient son entregent et sa capacité perçue à faire les choses. Certains peuvent également être attirés par son message populiste et sa volonté de défier l'établissement politique. Finalement, les raisons de l'attrait de Trump sont diverses et variées.

Trump exprime ce que certains de ses partisans pensent mais n'osent pas dire

Trump exprime des sentiments que certains de ses partisans ont mais sont trop peur de les exprimer eux-mêmes. Il n'hésite pas à franchir les limites. Un exemple notable est sa conversation sur le bus de campagne de 2016, où il a fait des commentaires grossiers sur les femmes. Il les a par la suite rejetés comme « conversation de vestiaire », que ses partisans ont trouvé acceptable. Trump a-t-il remporté la victoire contre Clinton grâce à ou malgré sa misogynie ?

La décision d'un électeur est multifactorielle et difficile à attribuer à un seul facteur. Despite sa misogynie, il a obtenu plus de voix de femmes blanches que Clinton en 2016, mais il n'a pas gagné de soutien auprès des Noirs et des Latinos. L'erreur de Clinton a été de se présenter comme à la fois championne du progrès et de la stabilité, un récit que de nombreux électeurs ont trouvé peu crédible. Ils l'ont associée à l'élite politique. Actuellement, l'économie américaine est en croissance et la Réserve fédérale américaine envisage de baisser les taux d'intérêt, améliorant le marché boursier. Cela change le contexte de l'élection.

Que s'est-il passé depuis la campagne Clinton ?

L'approche de Trump reste la même. Il reste fidèle à lui-même. Le public sait à quoi s'attendre de Trump - que ce soit ou non. Seuls ses adversaires ont changé, ce qui a conduit aux élections de 2016 et 2020. Dans la campagne contre Biden, nous avons assisté à la polarisation du pays, comme pendant la pandémie de coronavirus. Biden a mené sa campagne depuis chez lui, en respectant les réglementations COVID-19. Pendant ce temps, Trump a organisé de grands rassemblements en défiant les réglementations. Maintenant, Trump affronte Harris, une autre femme forte et intelligente, mais cette fois, elle ne commettra peut-être pas les mêmes erreurs que Clinton. Nous verrons comment cela se déroule dans la campagne.

Dans son discours à Chicago, Harris a souvent mentionné sa mère. Pourrait-ce être une stratégie pour résonner auprès des électeurs femmes spécifiquement ?

La société américaine accorde une grande importance aux valeurs familiales et à la chaleur. En discutant longuement de sa mère, Harris démontre sa capacité à se connecter avec les gens sur un plan personnel. Cet aspect émotionnel est souvent pris en compte lors de l'évaluation et du choix des figures politiques.

En conversation avec Dennis Steffan, Lea Verstl a observé

L'historique de Trump en matière d'attaque contre les femmes en politique est bien documenté, y compris sa critique de Hillary Clinton lors de l'élection de 2016. Ce schéma se poursuit avec ses récentes attaques contre Kamala Harris, qui ont été largement critiquées comme sexistes.

Malgré cela, certains partisans de Trump peuvent voir ces attaques comme une démonstration de force et de hardiesse, compte tenu de leur appréciation de l'approche politique sans excuses de Trump.

Lire aussi: