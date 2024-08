Apparition initiale suite √† la tentative d'assassinat - Donald Trump poursuit sa campagne en plein air, entouré de barrières de verre.

Donald Trump, le candidat républicain à la présidence des États-Unis, est de retour sur la scène électorale, cette fois-ci en plein air. Suite à une tentative d'assassinat en juillet, Trump était protégé par une vitre pare-balles lors de sa première apparition en plein air dans l'État « balancé » de Caroline du Nord. Selon des sources récentes, le Service secret pourrait utiliser des vitres pare-balles lors des événements en plein air à venir.

Le 13 juillet, un tireur embusqué sur un toit voisin a pris pour cible Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie. Le septuagénaire a été touché par une balle près de l'oreille, tandis que l'auteur des faits était rapidement maîtrisé par la sécurité. Malheureusement, un participant a perdu la vie, et deux autres ont été blessés. Cet incident s'est produit lors d'un événement en plein air à Butler. Depuis, Trump a participé à de nombreux meetings intérieurs devant de grandes foules.

Mesures de sécurité renforcées

La réunion en Caroline du Nord était heavily guarded, avec des preuves vidéo montrant des gardes armés sur les toits de bâtiments voisins à Asheboro. Les autorités locales ont rapporté deux arrestations peu après l'événement. Les suspects ont été vus menottés et leurs armes ont été confisquées dans un véhicule. La chaîne CBS 17 a confirmé, citant des sources policières, qu'il n'y avait pas de danger immédiat pour le public.

Urgence médicale

Plus tôt dans l'événement, il y a eu un incident impliquant une femme dans le public qui semblait souffrir de la chaleur excessive. Trump a fait une pause dans son discours pour appeler un médecin, déclarant : « Un médecin, s'il vous plaît. Il fait horriblement chaud ici. » L'ancien président a ensuite quitté la scène pour s'occuper de la femme, Receiving hearty applause en réponse.

Un incident similaire s'est produit lors du meeting de Kamala Harris à Milwaukee mardi soir (heure locale). Harris a également arrêté son discours en raison d'une urgence médicale, demandant de l'aide médicale.

Actuellement, Trump se concentre sur les États très disputés pour les élections présidentielles du 5 novembre, affectueusement appelés les « États balancés ». Il se démarque du convention démocrate à Chicago, où son adversaire, Harris, est la principale attraction.

During his speech in Asheboro, Trump humorously joked about his advisors and party leaders urging him to focus more on political discourse and less on personal attacks against his political opponents. "Should I employ personal attacks? Or hold back?" he asked his audience, who responded with a thunderous round of applause. "My advisors are out of work," he quipped.

Discours enflammé de Trump

Comme d'habitude, le discours de Trump était rempli de remarques offensantes. Non seulement il a rabaissé la Vice-présidente américaine Harris, mais aussi le président actuel, Joe Biden, et l'ancien président Barack Obama. Trump était particulièrement énervé par le discours d'Obama lors de la convention démocrate de la nuit précédente.

"He was quite really unpleasant last night. I'm trying to be diplomatic, but it's quite challenging when they get overly personal," Trump grumbled. Obama avait critiqué Trump pour ses surnoms enfantins, ses théories du complot farfelues et son obsession inexplicable avec la taille des foules.

Given the background of increased security measures following an attempted assassination on Donald Trump during the #USelection2024 campaign, it's notable that his speech in Asheboro was filled with inflammatory remarks against his political opponents, including U.S. Vice President Harris, President Biden, and former President Obama.

As the elections approach, Trump's focus remains on the "swing states" for the November 5th presidential elections, aiming to differentiate himself from his Democratic opponent, Kamala Harris, who is the main attraction at the Democratic convention in Chicago.

