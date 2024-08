- Donald Trump parle d'atterrissage d'hélicoptère, mais les autres passagers ne sont pas d'accord

Donald Trump a évité de justesse une attaque lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie il y a quelques semaines. Jeudi dernier, il a rapporté un autre incident où sa vie aurait pu être en danger lors d'un vol en hélicoptère avec Willie Brown, l'ancien politique californien et ex-petit ami de sa rivale, la Vice-présidente Kamala Harris. Cette information a été rapportée par "CNN" et le "New York Times" de manière concordante.

Selon les rapports, un journaliste a demandé à Trump s'il savait quelque chose sur la relation de Harris avec Brown et si cela avait bénéficié à sa carrière. Trump a répondu qu'il connaissait Brown "très bien" et a raconté une histoire concernant unsupposé incident d'hélicoptère.

"Nous avons cru que cela pourrait être la fin. Nous étions ensemble dans un hélicoptère en route pour un certain lieu, et il y a eu un atterrissage d'urgence", a déclaré Trump, selon "CNN". "Ce n'était pas un atterrissage agréable, et Willie était un peu préoccupé. Je le connais, je le connais très bien. Je veux dire, je ne l'ai pas vu depuis des années."

Cependant, il y a plusieurs problèmes avec cette histoire. Tout d'abord, Trump confond Jerry Brown et Willie Brown. Jerry Brown est un ancien gouverneur de Californie, blanc, et était à bord de l'hélicoptère. Willie Brown était le maire de San Francisco, noir, et un ex-petit ami de Harris. Il n'était pas à bord de l'hélicoptère.

Il n'y a pas eu d'atterrissage d'urgence, et les passagers de l'hélicoptère n'ont jamais été en danger, selon le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui était également à bord du vol - écrit le "New York Times". Il a déclaré au journal en riant : "Je considère cela comme un pur mensonge."

Le porte-parole de Jerry Brown a déclaré au journal : "Il n'y a pas eu d'atterrissage d'urgence et aucune conversation concernant Harris." Et Willie Brown a déclaré à "CNN" au téléphone que l'histoire était "évidemment fausse" : "Je n'ai jamais été dans un hélicoptère avec lui (Trump) de ma vie."

Le vol en hélicoptère en question a eu lieu en 2018, lorsque Trump inspectait les dégâts causés par un incendie de forêt en Californie avec Jerry Brown et le gouverneur Newsom, selon le "New York Times".

