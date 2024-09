Donald Glover retarde les concerts de Childish Gambino pour se concentrer sur son bien-être physique.

"Zut, je dois reporter le reste de ma tournée nord-américaine de quelques semaines en raison de certains problèmes de santé que je rencontre", a partagé Glover sur sa plateforme X. "Je vous remercie pour votre discrétion. Merci pour votre soutien. Merci pour votre affection."

Glover a également exhorté les détenteurs de billets à conserver leurs billets, car ils seront valables pour les nouvelles dates prévues, qui n'ont pas encore été communiquées.

La tournée nord-américaine était prévue pour se terminer le 3 octobre à Chicago. Après cela, la tournée devait se rendre en Europe en novembre.

CNN a contacté l'un des représentants de Glover pour obtenir un communiqué.

Plus tôt, Glover avait informé que le concert à Houston prévu pour dimanche était également reporté en raison de sa mauvaise santé, et il avait reprogrammé une représentation en août en raison de "difficultés techniques".

En juin dernier, Glover a déclaré au New York Times dans une interview qu'il prévoyait de mettre de côté son identité musicale Childish Gambino, car elle ne résonnait plus avec lui.

L'acteur et musicien polyvalent a sorti son cinquième et dernier album Childish Gambino intitulé "Bando Stone & the New World" en juillet.

Malgré le report de sa tournée nord-américaine, Glover continue de prioriser ses fans en leur assurant que leurs billets resteront valables pour les nouvelles dates prévues, bien que celles-ci n'aient pas encore été annoncées. Malgré les problèmes de santé persistants, Glover reste déterminé à offrir à son public un divertissement de qualité.

