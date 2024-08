Donald Duck rejoint la liste des intervieweurs les plus célèbres.

Dans un épisode marquant de la célèbre série en ligne, le personnage emblématique fait une apparition aux côtés de Mickey Mouse. Cet épisode est spécial, car les invités se régalent de ailes de poulet de plus en plus épicées tout en étant interviewés par le présentateur Sean Evans.

L'épisode de Donald Duck a marqué une célébration importante du 90ème anniversaire du personnage chez Disney. Connu pour son aptitude à relever les défis épicés, Donald Duck n'a pas réussi à garder son sang-froid.

Nous pouvons affirmer que cette tentative audacieuse du personnage de Disney de relever le défi des ailes épicées restera dans les annales. Jetons un coup d'œil à d'autres épisodes :

Idris Elba

L'acteur versatile, connu pour son rôle dans "Luther", a fait preuve d'un remarquable sang-froid en affrontant les ailes. Elba a commencé en affichant sa confiance, déclarant : "Je ne crains personne."

Au fil de l'épisode, Elba, amateur de sauce piquante, a continué à fanfaronner à travers différentes sauces, jusqu'à ce qu'il en rencontre une vraiment brûlante.

Il a demandé d'où venait l'émission, qui s'est révélée être l'œuvre d'un homme nommé Chris, présent lors de l'enregistrement.

Elba, pour plaisanter, a questionné s'il avait la capacité de défier "Chris", tout en essayant de récupérer.

Ariana Grande

La chanteuse vegan a navigué avec grâce dans son épisode, le spectacle lui ayant fourni des ailes de poulet vegan. Grande était bien préparée pour l'épice, ayant apporté des médicaments anti-acides, des bananes et des popsicles pour l'aider à traverser la chaleur intense.

Même si elle n'était pas habituée à regarder, les fans ont été surpris par son esprit indomptable alors qu'elle accueillait les ailes épicées avec une aisance - même en faisant une grimace de dégoût.

"Mon visage a changé parce que je pense que je découvre que je n'aime pas la sauce piquante", a plaisanté Grande.

En avant et toujours plus haut.

Jennifer Lawrence

Rendant hommage à son rôle dans "Hunger Games", Lawrence a d'abord complimenté les ailes en les trouvant "délicieuses", mais s'est rapidement retrouvée dans une douleur insoutenable.

"Rien n'aide ma situation" a-t-elle gémi alors que la chaleur devenait insupportable, et même les liquides n'apportaient aucun soulagement.

"Je crois que je suis au bord de la mort !" a-t-elle finalement crié.

Le résultat a été effrayant.

"J'ai violemment expulsé mes contenus après. Disturbément", a admis Lawrence plus tard à l'animateur "Watch What Happens Live" Andy Cohen lors d'une interview. "Je suis montée dans ma suite privée. Mon sanctuaire."

Conan O'Brien

L'ancienne star de l'émission tardive a été si brûlante que l'organisation de nouvelles NPR a questionné : "Conan O'Brien est-il le meilleur invité de 'Hot Ones' jamais vu ? Discutez-en."

O'Brien a abordé l'ensemble de l'affaire comme une blague, allant même jusqu'à apporter son propre "médecin" (interprété par son écrivain et producteur de longue date José Arroyo). Il a léché une sauce extraordinairement chaude sur une aile et a déclaré : "C'mon man, are we playing this game or not ?"

À la fin, O'Brien avait l'air couvert de sueur, avait renversé du lait et avait de la sauce sur le menton. Cela ne l'a pas empêché de boire une des sauces les plus chaudes directement à la bouteille.

Bien joué, monsieur.

Pedro Pascal

Pascal, connu pour ses exceptionnelles capacités d'acteur, a fait preuve d'une résolution exemplaire lors de son apparition, en suivant méticuleusement le processus d'interview tout en supportant la chaleur.

"C'est la structure de votre interview", a plaisanté Pascal. "Vous me dites que je me débrouille bien, puis vous essayez de m'assassiner."

Il s'est demandé combien de nourriture pourrait se retrouver coincée dans sa "moustache impressionnante" avant d'avaler un verre de lait pour atténuer la douleur et de s'inquiéter du sort de sa langue.

Maya Rudolph en tant que Beyoncé

Bien que ce ne soit pas un épisode réel de "Hot Ones", il était simplement trop drôle pour ne pas être inclus.

"Saturday Night Live" a mis en scène un sketch mettant en scène Maya Rudolph interprétant Beyoncé sur "Hot Ones". Elle s'est jetée tête la première dans l'épice, déclarant : "Je suis du Texas, baby ! Cette fille peut tenir sa propre quand il s'agit de ailes !"

Cependant, à la fin, Rudolph, en personnage, déclarait "La tête de Beyoncé est humide !" et "Cette aile me détruit !" avant de déclarer forfait autour du quatrième défi du défi.

Elle est une survivante, en effet.

Shaquille O'Neal

Le légendaire joueur de basket-ball devenu commentateur aurait pu être excusé pour avoir accidentellement renversé un peu de sauce.

O'Neal a réalisé une des apparitions les plus iconiques de "Hot Ones" jamais vues, sa stature colossale justifiant une présentation spectaculaire.

Cela incluait les blagues (il a taquiné être "Snotty Pippen" après que son nez a commencé à couler) et apporter un gallon de lait à la table.

Cependant, le moment qui a vraiment captivé les fans était lorsqu'il a fait un dunk sur Kansas, pour être forcé de manger ses mots immédiatement après.

"Kansas ne sait pas faire les ailes épicées", a affirmé Shaq avant de tenter une aile. "Oooh, je m'excuse, Kansas !"

Et malgré ses déclarations initiales de ne pas faire de grimaces, les expressions qu'il a finalement faites sont devenues immensément populaires en tant que mèmes.

Après le défi audacieux de Donald Duck avec les ailes épicées, les amateurs de divertissement du monde entier attendent maintenant d'autres figures iconiques pour affronter la chaleur.

Infusé d'humour et d'épice, Conan O'Brien et son médecin personnel ont transformé le défi des ailes épicées en un spectacle hilarant, laissant les fans pliés de rire.

