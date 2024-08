- Don d'argent: les Allemands réservent trop de données pour les téléphones portables

Si vous cherchez à souscrire à un forfait mobile régulier avec Deutsche Telekom et que vous visitez leur site web, vous verrez actuellement cinq offres au premier coup d'œil. La moins chère coûte un peu moins de 25 euros par mois et comprend 5 Go de données. La suivante coûte 40 euros et offre 20 Go. Le quatrième forfait est marqué comme une "recommandation" et coûte un peu moins de 60 euros par mois pour 80 Go de données. Cela résume bien la situation actuelle.

Premièrement, tous les forfaits sont considérablement plus chers que ce que proposent les fournisseurs de réductions. Deuxièmement, il n'y a actuellement aucun forfait standard qui réponde aux besoins moyens d'un Allemand. Selon les données récentes de l'Agence fédérale des réseaux (7,2 Go) et de l'Association des télécommunications et des médias (VATM, 6,6 Go), un utilisateur mobile moyen a besoin d'environ 7 Go par mois pour naviguer sur Internet, écouter de la musique et regarder des vidéos courtes. Par conséquent, le premier forfait est trop petit et le deuxième est beaucoup trop grand.

Les Allemands réservent 18 Go, mais n'en utilisent que 7

Verivox a analysé comment les offres des principaux fournisseurs de réseaux ont changé au cours des cinq dernières années. Alors que le volume de données disponible moyen dans les offres a augmenté de 370%, la consommation réelle des citoyens allemands n'a augmenté que de 164%. Cela montre une tendance chez les fournisseurs de réseaux à offrir plus de données plutôt qu'à baisser les prix.

D'un autre côté, les clients mal informés ont tendance à choisir un produit du milieu. Les chiffres de Verivox reflètent cela : "Les clients mobiles utilisent actuellement en moyenne environ 7 Go de données mobiles", déclare le PDG de Verivox, Daniel Puschmann. "Cependant, nos clients ont réservé en moyenne 18 Go auprès des principaux fournisseurs au premier semestre 2024".

Cela peut également être dû aux coûts élevés d'achat de données supplémentaires lorsqu'elles sont épuisées en un mois, par exemple pendant les vacances. Cependant, les Allemands devraient être plus économes à cet égard, car les données mobiles sont particulièrement coûteuses en Allemagne par rapport à d'autres pays. Selon une analyse de 2023 du portail britannique de comparaison Cable.co.uk, l'Allemagne se classe 163ème avec une moyenne de presque 2 euros par Go. En Italie (classement 2), cela coûte en moyenne seulement 8 cents, et en France, 18 cents.

Un forfait mobile normal ne devrait pas coûter plus de 10 euros

Depuis des années, les défenseurs des consommateurs recommandent qu'un forfait mobile normal en Allemagne ne coûte pas plus de 10 euros. Deutsche Telekom semble être d'accord, car elle propose un forfait de réduction avec Fraenk pour 10 euros. Actuellement, ce forfait comprend 12 Go, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs. L'inconvénient est que vous ne pouvez pas passer d'appels en dehors de l'UE, du Royaume-Uni, du Liechtenstein, de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse.

Cependant, il existe de nombreuses alternatives abordables parmi les forfaits de réduction. Par exemple, O2 Telefónica propose 10 Go pour moins de 10 euros. Bien que la vitesse de téléchargement soit souvent plus lente que chez les principaux fournisseurs comme Vodafone et Telekom, elle est généralement suffisante, avec des vitesses de 25 à 50 Mbit/s.

Combien de données ai-je vraiment besoin ?

Avant de finaliser votre achat, assurez-vous de vérifier votre utilisation réelle des données sur votre téléphone. Sur les appareils Android, vous pouvez trouver cela sous "Paramètres" > "Connexions" > "Utilisation des données". Sur les iPhones, vous le trouverez sous "Paramètres" > "Données mobiles". Sinon, 10 Go devraient suffire pour la plupart des gens, en tenant compte de la moyenne de 7 Go (mentionnée précédemment) plus un peu d'extra.

Les économies peuvent être significatives, surtout si vous êtes actuellement chez l'un des principaux fournisseurs de réseaux. "Le potentiel d'économies en passant d'un forfait mobile d'un fournisseur de réseau à un fournisseur de réduction est d'environ 200 euros par an", déclare le PDG de Verivox, Daniel Puschmann.

Deux pièges : l'automatisation des données et l'augmentation du prix après 24 mois

Lors du passage à un forfait mobile, il y a deux choses à garder à l'esprit. Premièrement, choisissez un forfait sans automatisation des données - ou désactivez-la immédiatement après la réservation (si possible). Sinon, cela devient généralement coûteux si vous dépassez le volume de données convenu.

Deuxièmement, une nouvelle tendance émerge : environ un tiers des forfaits sont maintenant plus chers après la durée minimale (souvent 24 mois). L'espoir du fournisseur est que le client ne s'en rende pas compte. Par conséquent, il est préférable de choisir un autre forfait ou de vous rappeler de repasser à un autre. Enfin, il est toujours judicieux de vérifier les détails du contrat pour vous assurer que le forfait fournit tout ce dont vous avez besoin.

