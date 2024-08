Dommages importants infligés aux entreprises commerciales par des agressions

Les revers financiers augmentent : En raison d'attaques accrues, les entreprises allemandes ont subi des pertes records de 266,6 milliards d'euros en 2023, surpassant celles des années précédentes, selon les données présentées par Bitkom.

Au cours de l'année dernière, environ 81 % de toutes les entreprises ont signalé avoir subi des attaques informatiques, tandis que 10 % soupçonnaient en avoir été victimes, selon le rapport de l'association numérique. Les chiffres pour 2023 étaient respectivement de 72 % et 8 %. Plus de 1000 entreprises de divers secteurs ont participé à l'étude.

Les attaques informatiques ont entraîné un revers financier record pour les entreprises, avec des pertes s'élevant à 266,6 milliards d'euros en 2023. La perte la plus élevée précédente de 223,5 milliards d'euros a été enregistrée en 2021. La plupart de ces attaques, selon l'enquête, peuvent être liées au crime organisé. Les agences de renseignement étrangères ont été signalées par 20 % des entreprises, soit une augmentation significative par rapport à 2023, où seulement 7 % des entreprises ont signalé de tels incidents.

Selon l'enquête, la Chine est la principale source de ces attaques informatiques contre l'économie allemande. Environ 45 % des entreprises touchées ont pu retracer au moins une attaque jusqu'à la Chine, suivie de près par la Russie avec 39 %. Les attaques en provenance des États européens de l'Est en dehors de l'UE et de la Russie ont également connu une augmentation significative, atteignant 32 %.

Les risques s'intensifient

"Les risques pour l'économie allemande s'intensifient. Les entreprises doivent renforcer leurs mesures de protection, à la fois dans le domaine numérique et physique", a déclaré le président de Bitkom, Ralf Wintergerst.

Le vice-président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, Sinan Selen, a déclaré lors de la présentation de l'étude que les conflits internationaux et les rivalités systémiques influencent le paysage de la cybersécurité. La frontière entre l'espionnage informatique et le crime informatique devient de plus en plus floue, avec les rôles des acteurs étatiques et non étatiques qui se mélangent.

Les attaques informatiques représentent des menaces uniques

Selon Bitkom, les attaques informatiques représentent une menace unique pour les entreprises. Six sur dix entreprises craignent maintenant pour leur existence en raison des attaques informatiques, contre 52 % l'année précédente et 9 % en 2021.

Simultanément, seule la moitié des entreprises (53 %) estiment être extrêmement bien préparée pour faire face aux attaques informatiques. "Dans notre monde numérique et interconnecté, la sécurité informatique joue un rôle spécial. La sécurité informatique devrait être une priorité absolue pour toutes les entreprises. En même temps, nous devons renforcer la coopération entre les entreprises et les agences gouvernementales pour coordonner les mesures de protection et l'application de la loi", a déclaré l'association.

Les entreprises doivent renforcer leurs mesures de sécurité numérique et physique en raison des risques croissants d'attaques informatiques. Ces attaques, provenant principalement de la Chine et de la Russie, ont entraîné des pertes financières importantes pour plus de 1000 entreprises en Allemagne, d'autres pays contribuant également à l'augmentation. D'autres secteurs en dehors de l'industrie technologique sont également confrontés à ces menaces uniques, ce qui amène de nombreuses entreprises à craindre pour leur existence.

