Dommages importants infligés aux entreprises commerciales par des agressions

Incidents financiers en hausse : en raison des attaques informatiques, les entreprises allemandes ont subi des pertes s'élevant à 266,6 milliards d'euros en 2023, surpassant celles des années précédentes, selon une étude.

Selon l'association numérique Bitkom, la fréquence des attaques informatiques contre les entreprises allemandes a considérablement augmenté, avec 81 % des entreprises touchées l'an dernier. De plus, 10 % suspectent d'avoir été ciblées, selon l'enquête. En comparaison, les chiffres étaient de 72 % et 8 % respectivement en 2023. Plus de 1 000 entreprises de divers secteurs ont été interrogées dans le cadre de cette étude.

Ces attaques ont entraîné une perte financière record de 266,6 milliards d'euros pour les entreprises en 2023, dépassant le précédent record de 223,5 milliards d'euros en 2021. Selon l'étude, la plupart de ces attaques étaient liées au crime organisé. Les services de renseignement étrangers ont été mentionnés par 20 % des entreprises, soit une augmentation significative par rapport aux 7 % rapportés en 2023.

Selon l'enquête, la Chine était la principale source d'attaques contre l'économie allemande, avec 45 % des entreprises touchées ayant identifié au moins une attaque provenant du pays. La Russie suivait avec 39 %, tandis que les attaques provenant des États européens de l'Est en dehors de l'UE et de la Russie ont également augmenté, atteignant 32 %.

Niveau de menace en hausse

Ralf Wintergerst, président de Bitkom, a déclaré : "Le niveau de menace contre l'économie allemande est en train de augmenter. Les entreprises doivent renforcer leurs mesures de sécurité contre les attaques numériques et traditionnelles telles que l'écoute ou le vol de documents."

Sinan Selen, vice-président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, a déclaré lors de la présentation du rapport que les conflits mondiaux et les rivalités systémiques façonnaient le paysage de l'espace numérique. La distinction entre l'espionnage informatique et le crime informatique est devenue de plus en plus floue, et la frontière entre les acteurs étatiques et non étatiques est de moins en moins claire.

Menace unique des attaques informatiques

Les attaques informatiques représentent une menace unique pour l'économie, selon Bitkom. Deux tiers des entreprises se sentent désormais menacées par les attaques informatiques, contre 52 % l'année précédente et 9 % en 2021.

Cependant, seule la moitié (53 %) des entreprises estime que leur organisation est particulièrement bien préparée pour faire face aux attaques informatiques. "Dans un monde numérique et interconnecté, la sécurité informatique est d'une importance particulière. La sécurité informatique doit être une priorité absolue pour toutes les entreprises, tout en renforçant la communication entre les entreprises et les agences gouvernementales pour coordonner les mesures de protection et les actions de mise en application", a conclu l'association.

L'association a attribué le crime organisé comme étant le principal lien derrière la plupart des attaques informatiques, ayant entraîné une perte financière record. Les entreprises doivent renforcer leurs mesures de sécurité contre les attaques numériques et traditionnelles en raison de l'augmentation du niveau de menace contre l'économie allemande.

Lire aussi: