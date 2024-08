- Dommages aux casernes allemandes à Garching

Au quartier Christoph-Probst de l'armée allemande à Garching près de Munich, des dommages ont été découverts sur une porte. Les dommages sur une porte latérale ont été remarqués lors d'une inspection jeudi, a déclaré un porte-parole du Commandement territorial de l'armée allemande à Berlin. Auparavant, "Business Insider" avait rapporté cette information.

Il n'y a pas d'indications selon lesquelles quelqu'un aurait pénétré illicitement dans les bâtiments de la caserne, a ajouté le porte-parole. Il n'y a pas non plus de lien actuel avec les soupçons de sabotage de l'alimentation en eau potable de la base aérienne de Cologne-Wahn. Plus de détails sur l'incident n'ont pas été fournis initialement. Les investigations à Garching se poursuivent.

Le quartier Christoph-Probst est situé dans la région de Bavière, plus précisément près de Munich. Les dommages à la porte de la caserne sont actuellement en cours d'investigation à Garching.

