- Domicile d'origine transformé en un établissement d'hébergement à thème culte.

Les Fans des Beatles ont un Nouvel Attrait à Liverpool

Liverpool offre maintenant une raison supplémentaire aux amateurs des Beatles de visiter la ville. Pete Best (82), le batteur original du célèbre groupe, a transformé la première résidence des Beatles en une auberge, comme rapporté par "Sky News". Les fans peuvent revivre les débuts du groupe en explorant le sous-sol, qui était autrefois un club, et découvrir des traces des performances des Beatles. Les étages supérieurs offrent un séjour confortable dans cinq suites, avec un petit-déjeuner anglais traditionnel servi le matin.

Les Souvenirs du Casbah Club

Le "Casbah Club" était un lieu de rencontre exclusif pour les fans grandissants des Beatles pendant les débuts du groupe. Aujourd'hui, l'ensemble du bâtiment victorien, y compris le club, est un site historique protégé. La mère de Best a acheté le bâtiment et a conçu la cave comme un club privé pour son fils, les Beatles et leurs amis. La cave sert de témoignage vivant des débuts des Beatles, avec des traces historiques encore visibles.

Le Batteur Original des Beatles

Les Beatles ont connu la renommée internationale avec des tubes comme "Love Me Do" et "Please Please Me" en 1962 et 1963. Cependant, le groupe existait avant la Beatlemania avec différentes formations. Parmi leurs membres originaux se trouvait Pete Best, qui a rejoint John Lennon, Paul McCartney (82) et George Harrison en 1960. Best a contribué de manière significative au son du groupe et a même joué dans des concerts à l'étranger légendaires jusqu'en 1962.

Échangé contre Ringo Starr

Être remplacé par Ringo Starr (84) en 1962, apparemment sous la pression de George Harrison, a été une période difficile pour Best. En repensant à cette période, Best a déclaré : "Au début, c'était difficile et financièrement exigeant, mais la vie compense de sa propre manière. Peut-être que c'était mon destin, peut-être que ça n'était pas meant to be." Best a observé la renommée mondiale des Beatles après la dissolution du groupe en 1970 depuis la touche. Au cours des 60 dernières années, il a principalement accepté son renvoi sudden du groupe : "J'ai eu 60 années merveilleuses en tant que Pete et en tant qu'ex-Beatle. C'est une partie de ma vie, c'est délicieux d'être associé à cela, mais la vie continue," a-t-il déclaré.

Pas de Suite Ringo

Debbie Greenberg, qui a géré le légendaire "Cavern Club" de 1966 à 1971 et qui connaissait bien Best, se souvient de son départ de la formation des Beatles : "Pete était un gars beau avec de nombreux fans. Des rumeurs ont circulé qu'il était remplacé par Ringo. During les performances des Beatles, nous chanterions : 'Pete forever, Ringo never!'" Le ressentiment persistant de Best envers son expulsion du groupe est reflété dans les noms des suites de sa petite auberge. Les cinq suites au premier étage sont nommées après Paul, John, George, Peter et le bassiste original Stuart Sutcliffe, décorées avec des souvenirs. Les invités peuvent profiter d'un véritable petit-déjeuner anglais après une nuit de doux rêves des Beatles, mais il n'y a pas de suite Ringo dans cet établissement. Cependant, les fans inconditionnels des Beatles ne semblent pas découragés par cette omission.

