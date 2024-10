Dolly Parton contribue aux initiatives de secours après l'ouragan Helene.

Dolly Parton, aux côtés de ses organisations telles que Dollywood Parks & Resorts, The Dollywood Foundation, Dolly Parton's Stampede et Pirates Voyage, s'est associée à Walmart pour apporter une aide substantielle suite aux inondations catastrophiques qui ont touché la région des Appalaches.

Cette collaboration a été présentée dans un Walmart de Newport, Tennessee, où des denrées telles que des repas, des douches et des installations de lavage ont été mises à disposition des membres de la communauté touchés par les inondations dévastatrices.

Présente à l'événement, Parton a partagé ses sentiments, déclarant qu'elle tentait encore de comprendre la destruction et les pertes humaines causées par l'ouragan, qui a fait plus de 200 morts et laissé de nombreuses personnes sans abri.

"We're all here to mend these broken hearts," a-t-elle dit, exprimant également son souhait que "we were all together for a different reason."

En référence à ses racines dans la région, elle a médité, "Who would have thought, in our little corner of the world – where I was born and raised, just a stone's throw away – that we'd experience this sort of devastation? When I look around, I think, 'These are my mountains, these are my valleys, these are my rivers... these are my people, and this is my home.'”

Soulignant l'importance personnelle de cette tragédie pour elle, Parton a déclaré, "I have a lot of family living here, and when we heard about this, it was heart-wrenching, not only because it affected my family but because every one of these people feels like family to me. We're all connected, and we're suffering together in some way."

Elle a promis une donation personnelle de 1 million de dollars à la Mountain Ways Foundation, une œuvre de bienfaisance enregistrée dédiée à fournir une aide d'urgence aux victimes des inondations de l'Helene. En outre, ses entreprises basées en East Tennessee, Dollywood Foundation et The Dollywood Foundation, prévoyaient de matcher sa donation à Mountain Ways avec une contribution supplémentaire de 1 million de dollars.

Au cours de l'événement, John Furner, président et CEO de Walmart US, a révélé que Walmart, y compris Sam's Club et la Walmart Foundation, contribuerait à hauteur de 10 millions de dollars aux efforts d'aide dans les États touchés par l'ouragan.

L'énorme ouragan de catégorie 4 Helene a laissé une trace de destruction sur une largeur de plus de 500 miles dans le Sud-Est, entraînant plus de 200 décès - le deuxième plus élevé en termes de pertes humaines causées par un ouragan touchant le continent américain au cours des 50 dernières années, après l'ouragan Katrina il y a 19 ans.

La tempête a déversé une quantité sans précédent d'eau sur les Appalaches du Sud pendant 3 jours, la classant comme un événement de précipitations une fois tous les 1 000 ans pour la région, selon le National Weather Service.

Tout cet eau a dévalé les montagnes, transformant les pentes en glissements de terrain dévastateurs dans certaines zones, éliminant finalement des maisons de leurs fondations. Les niveaux d'eau ont atteint des hauteurs sans précédent, inondant des ponts, des routes et des maisons par dozens, qui ont ensuite été emportées par les eaux en furie.

CNN's Eric Zerkel a contribué à ce rapport.

