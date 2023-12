Dolly Parton chante "Je t'aimerai toujours" à un fan mourant dont le souhait était de la rencontrer.

Rencontrer Dolly Parton était le numéro 7 de la "liste de vie de LG", écrite au marqueur noir sur une serviette de table.

La légende de la country a appelé LG et lui a parlé, ainsi qu'à sa femme, juste avant Noël, réalisant ainsi ce souhait.

"J'ai entendu dire que vous étiez un de mes fans depuis de nombreuses années. Et je voulais juste vous remercier pour cela", a dit Parton à Gold pendant l'appel. Sa femme Alice a publié une vidéo de la conversation sur les réseaux sociaux.

"C'est un honneur pour moi aussi", a répondu M. Gold avec un grand sourire.

Il a ajouté que Mme Parton avait été d'une aide précieuse, "surtout ces dernières années".

M. Gold a expliqué à la chaîne CNN KSL que ses médecins lui avaient récemment dit que la chimiothérapie et la radiothérapie n'étaient plus efficaces et qu'il devait rentrer chez lui pour être avec sa famille.

Alice a dit à Parton que son mari avait été un fan de sa musique toute sa vie et que sa famille avait des abonnements pour son parc d'attractions Dollywood. Elle a ajouté que leurs trois enfants avaient tous reçu des livres du programme Imagination Library de Parton.

"Je suis simplement heureuse que nous puissions faire notre chemin ensemble dans cette vie", a déclaré Mme Parton lors de l'appel téléphonique. "Je veux toujours rendre les gens heureux avec ma musique et avec les choses que je fais et que je dis, et je suis heureuse de savoir que j'ai touché votre vie d'une manière ou d'une autre. Je suis heureuse de savoir que j'ai touché votre vie d'une manière ou d'une autre. Merci de m'honorer ainsi".

Alice a publié la "Liste des vivants" sur la page Facebook de LG en décembre 2022.

En plus de rencontrer Parton, la liste comprenait également un voyage en camping-car au Grand Canyon avec leurs enfants, March Madness, un concert de Natalie Merchant et le visionnage de "TNT Inside the NBA".

Alice a déclaré à CNN qu'elle n'était pas sûre de savoir comment la liste était parvenue à Parton.

"Nous avons eu beaucoup d'amis qui nous ont dit qu'ils l'avaient donnée à son entourage et même des amis qui ont contacté des politiciens de l'État du Tennessee sur la recommandation du bureau du maire de Nashville", a-t-elle déclaré à CNN.

Selon elle, un article sur son mari publié par la chaîne KSL, affiliée à CNN, est devenu viral et c'est probablement ce qui a permis à l'équipe de Mme Parton de s'en emparer.

Mme Parton a terminé l'appel en disant à Mme Gold : "Je t'aimerai toujours".

"J'aurais dû chanter cela", a-t-elle ajouté, avant de commencer à chanter "Je t'aimerai toujours". "J'aimerai toujours LG".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com