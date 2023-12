Faits marquants de l'histoire

Dodgems à 100 mph contre échecs à 200 mph" : la Formule E peut-elle rivaliser avec la F1 ?

La Formule E est la toute nouvelle série de la FIA, l'instance dirigeante du sport automobile.

Cette série de courses mondiales met en avant la technologie des voitures électriques.

Le budget d'une saison de Formule E est plafonné à 3,5 millions de dollars.

La Formule E, première série de courses entièrement électriques au monde, ne fait peut-être pas autant de bruit ou n'est pas aussi rapide - pour l'instant - que ses illustres cousins à essence de la Formule 1, mais cette nouvelle série, qui en est actuellement à sa deuxième saison, inspire une nouvelle génération de fans de sport automobile.

Comment les deux séries se comparent-elles en termes de vitesse, de règles et de drame ? Lisez ce qui suit pour en savoir plus.

LA COURSE AUTOMOBILE POUR UN BUDGET LIMITÉ

Les voitures de F1 sont des machines de rêve qui coûtent des millions de dollars.

Chaque équipe dépense une petite fortune pour interpréter les règlements techniques établis par l'organe directeur du sport automobile, la FIA.

Si vous réussissez, comme Mercedes qui a su marier un moteur dominant à un châssis aérodynamique et à son pilote vedette Lewis Hamilton, une équipe peut éclipser la concurrence.

En Formule E, les règles, la compétition et les cordons de la bourse sont beaucoup plus serrés.

On estime qu'une saison de F1 coûte au moins 44 millions de dollars, et ce pour les plus petites équipes, alors que le budget de la Formule E est officiellement plafonné à 3,5 millions de dollars.

Chaque équipe de Formule E utilise la même batterie et le même châssis, mais dans la deuxième saison, elles ont la liberté de développer leurs moteurs autour du moteur électrique, de l'onduleur et des boîtes de vitesses.

"La Formule E a ouvert les règlements techniques de manière équitable", a déclaré Sébastien Buemi, pilote de Renault e-dams, à CNN.

"Les règles s'ouvrent lentement. Aujourd'hui, c'est le moteur arrière et la suspension, mais la puissance qui sort de la batterie est la même pour tout le monde, donc il est difficile de faire un grand écart de performance entre les équipes."

SENSATION ÉLECTRIQUE

Les voitures de course électriques émettent un bourdonnement plutôt qu'un rugissement comme les moteurs de F1 - d'accord, nous savons qu'elles ne sont plus aussi bruyantes qu'avant, mais...

Malgré la différence de décibels, Buemi révèle que la sensation au volant d'une voiture de course électrique est étonnamment similaire à celle des bruyants moteurs de F1.

Stéphane Sarrazin au volant de l'écurie Venturi à Londres en juin 2015.

"Les gens aiment savoir quelles sont les différences avec une voiture électrique, mais on a l'impression de conduire une monoplace normale", explique Buemi, qui a couru pendant trois saisons en F1 avec Toro Rosso et qui est toujours pilote de réserve pour Red Bull Racing.

"Le poids de la batterie est plus important à l'arrière de la voiture, ce qui la fait glisser un peu plus, mais la sensation de conduite n'est pas complètement différente.

"Il y a des vitesses, des freins, une pédale d'accélérateur ; je suis sûr que dans un avenir proche, la seule grande différence sera le bruit.

LE BESOIN DE VITESSE

Il est indéniable que les voitures de Formule E ont moins d'énergie que les machines de F1 lorsqu'il s'agit de vitesse pure.

Le champion du monde de F1, Hamilton, a atteint une vitesse de 362 km/h le week-end du Grand Prix du Mexique - sa vitesse maximale de la saison dernière - mais quelle est la différence avec les voitures électriques ?

"Les circuits de Formule E sont beaucoup plus courts que ceux de la F1. Le seul endroit où nous pouvons faire une comparaison est Monaco, car la Formule E et la F1 y courent toutes les deux", explique M. Buemi. "Bien que la Formule E n'utilise pas exactement le même circuit que le Grand Prix de Monaco, nous savons que la vitesse de pointe d'une voiture électrique est plus élevée que celle d'une voiture électrique.

"Nous savons que la vitesse maximale d'un ePrix en centre-ville est d'environ 134-137 mph (215-220 km/h) et que les voitures de F1 atteignent 174 mph (280 km/h) à Monaco. La F1 est donc encore un peu plus rapide.

"Mais nous n'en sommes qu'au début des courses de voitures électriques et je suis sûr que nous nous rapprocherons des vitesses atteintes par la F1.

QUATRE SÉANCES EN UNE JOURNÉE

Les grands prix de F1 se déroulent sur trois jours, avec des séances d'entraînement et de qualification le vendredi et le samedi, et la course le dimanche.

La Formule E, en revanche, effectue deux séances d'essais (de 45 et 30 minutes), les qualifications et la course en une seule journée - un samedi -, le ePrix commençant toujours à 16 heures, heure locale.

"Le fait que tout se passe le même jour est une bonne chose", s'enthousiasme Buemi. "On voit beaucoup de courses et c'est une journée bien remplie.

"Quand vous payez votre billet, c'est aussi beaucoup moins cher que la F1.

Le pilote suisse ne s'y trompe pas. Lors du dernier ePrix à Punta de Este, en Uruguay, un billet d'entrée pour une seule journée coûtait entre 18 et 93 dollars.

À titre de comparaison, l'entrée générale pour un adulte à l'ouverture de la saison 2016 de la F1 en Australie commence à 150 dollars pour quatre jours et s'élève à 3 800 dollars.

Le rythme plus tranquille de la F1 sur trois jours signifie toutefois que les équipes et les pilotes ont le temps de peaufiner leurs voitures et leurs stratégies de course. Ils mettent tout en œuvre pour offrir un spectacle de classe mondiale le dimanche, jour de la course.

Le rythme effréné de la Formule E se prête sans doute à une plus grande imprévisibilité.

"La Formule E est un jeu de devinettes", déclare le commentateur Jack Nicholls. Avant une course, vous parlez aux directeurs d'équipe et ils vous disent : "Nous ne savons pas quel sera notre rythme de course".

"Il n'y a pas assez de temps pour rassembler les données, ce qui rend les courses très excitantes. La F1, c'est un jeu d'échecs à 200 mph, alors que la Formule E, c'est un jeu de dodgems à 100 mph.

LA COURSE DANS LES RUES

Le célèbre circuit italien de Monza est actuellement trop long pour les voitures de course de la Formule E.

Les hauts lieux du sport automobile tels que Monza en Italie, Silverstone en Grande-Bretagne et Spa en Belgique accueillent régulièrement des courses de F1, mais ces longues pistes à grande vitesse ne conviennent pas aux coureurs qui dépendent de l'énergie des batteries.

Au lieu de cela, la Formule E se lance dans des courses dans les rues au cœur des grandes villes du monde, de Pékin à Londres.

Ces circuits plus courts permettent également de mettre en valeur les voitures électriques dans un environnement urbain et de rapprocher les courses des fans.

"Si vous vivez en ville, vous n'avez pas besoin de vous déplacer", explique M. Buemi. "Il est facile d'accéder à la voie des stands, au paddock et de toucher les voitures.

Nicholls, qui commente également la F1, compare cette expérience à la formule historique : "Pour assister à une course de F1, il faut faire un pèlerinage, conduire ou prendre le bus ou le train à 60 miles d'une capitale.

"La course autour du Kremlin à Moscou était incroyable et a vraiment ajouté à l'atmosphère du week-end de course.

"Le résultat est que vous obtenez un public varié, avec des gens qui savent clairement ce qui se passe et qui aiment ça, et d'autres qui découvrent le sport automobile."

LE CHIFFRE PARFAIT DE 10 ?

La F1 s'apprête à battre le record de 21 grands prix en 2016, tandis que le championnat de Formule E s'arrêtera 10 fois dans son tour du monde cette saison.

La Formule E a déjà ajouté de nouveaux ePrix à Paris et au Mexique pour la deuxième saison, et des plans ambitieux prévoient de futures courses en Australie et en Afrique.

Nous voulons nous développer, mais 21 courses, c'est trop", déclare Alejandro Agag, directeur général de la Formule E. "Peut-être 16 ou 18 comme maximum", ajoute-t-il. "Peut-être 16 ou 18 comme maximum.

RÈGLES ET RÉCOMPENSES

Jérôme D'Ambrosio de l'équipe Dragon Racing Formula E Team lors d'un arrêt au stand.

En Formule E, les arrêts aux stands consistent à échanger les voitures plutôt que les pneus.

Chaque voiture est chargée avec 30 minutes de batterie et les pilotes doivent donc obligatoirement échanger leur voiture contre une voiture de rechange entièrement chargée pendant l'ePrix, qui dure environ 50 minutes. Les équipes ne sont pas autorisées à recharger leurs voitures pendant la course ou les qualifications.

En F1, les pilotes doivent s'arrêter pour changer de pneus, mais dans cette formule, les voitures roulent sur des pneus lisses, alors que les voitures de Formule E utilisent des pneus Michelin de 18 pouces avec des bandes de roulement adaptées aux conditions humides et sèches.

Le même nombre de points est attribué en F1 et en Formule E : une victoire rapporte 25 points au pilote et à l'équipe, tandis que la 10e place ne vaut qu'un point.

La Formule E ajoute une touche supplémentaire en attribuant trois points pour la pole position et deux points pour le tour le plus rapide pendant la course.

LA PUISSANCE DES FANS

La Brabham BT46B "Fan Car" exposée lors du Festival de vitesse de Goodwood en 2001.

Le concept de "fan power" en F1 rappelle le bolide de Brabham de 1978, qui collait brillamment à la piste grâce à un ventilateur géant placé sur sa queue.

En Formule E, les fans sont invités à voter pour donner à la voiture de leur pilote favori une poussée d'énergie de 100 kJ pendant la course, qui peut être utilisée dans la "fenêtre de puissance".

Le vote en ligne commence 12 jours avant chaque ePrix sur le site web du championnat et sur les médias sociaux à l'aide de hashtags.

Dans la deuxième saison, les votes restent ouverts six minutes après le début de la course, et le nombre de votants a déjà augmenté de 800 % par rapport aux deux premières courses.

La célèbre voiture des fans de la F1 a été décrite comme un aspirateur sur roues, mais en Formule E, la puissance des fans est plus proche de "X-Factor" sur roues.

AFTER PARTY

La Formule E a emprunté une tradition importante à son grand frère, la F1 : la fête d'après-course.

En fait, on pourrait dire que tout le week-end est une grande fête, avec un EJ qui fait tourner la musique tout au long de l'ePrix.

"L'élément ludique est absolument essentiel à la Formule E", explique Nicholls. "Il y a toujours une grande fête après la course et cela donne l'impression que c'est un endroit où l'on a envie d'être.

