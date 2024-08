- Doctorat honorifique pour l'actrice américaine Curtis

Jamie Lee Curtis (65 ans), la célèbre actrice américaine, peut désormais ajouter un doctorat honoris causa en arts à sa liste de récompenses, qui comprend un Oscar et de nombreux autres prix. L'American Film Institute lui a décerné cet honneur, que John Carpenter, réalisateur de "Halloween", lui a remis à Los Angeles. "Nous avons fait Halloween et cela nous a rendus célèbres, mais surtout Jamie Lee. Elle est devenue la reine des films d'horreur", a-t-il déclaré.

Curtis a remercié Carpenter pour "ma vie entière". "Je ne devrais même pas être ici, car je n'étais pas une bonne élève." Curtis est devenue célèbre grâce à des films comme "Un fish nommé Wanda", "Vrai mensonge" et plus récemment, "Everything Everywhere All At Once".

