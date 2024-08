- Docteur Gigi et M. Hyde, j'ai l'intention de vous éliminer tous.

Plongeons dans ce spectacle d'événements absurdes ! Il est préférable de commencer au début, là où cette émission habituelle de RTL, Domino-Days, a commencé : la première domino tombe - et puis tout part en vrille, incontrôlable, irréversible, indescriptible. Dans cette situation, c'était simplement une chasse au trésor, une activité qui, avec un peu de chance et la bonne clé, aurait pu rapporter un plein tombereau de chips pour le camp, si la clé convenait et que les chasseurs de trésor coopéraient un peu. Cependant, cette fois-ci, les choses ont mal tourné. Tandis que Gigi "Amoureux de la boue" Birofio se plongeait joyeusement dans la boue fournie, sa partenaire, Sarah "Cheveux superbes" Knappik, se préoccupait plus de sa coiffure que de la faim de ses camarades de camp. En gros, Gigi s'amusait dans la boue, tandis que Sarah était moins ravie, n'ayant pas envie de prendre un bain de boue. L'attente pour la chasse collaborative aux chips - "On partagera une tente ce soir" (les mots de Sarah) - s'est avérée être une grande déception.

Balancer a coûté des points de sympathie à Sarah

Pas de chips, mais des ennuis avec Birofio, qui a soudainement fait une crise psychotique - chose courante dans le Camp de jungle - d'abord en ciblant Sarah, puis en agissant comme un traître, ce qui aurait peut-être incité la Stasi à lui offrir un emploi en Mpumalanga. Oui, pas de jeu dans la boue, on peut comprendre de devenir fou quand on a faim et qu'on est affamé. Quoi qu'il en soit, Gigi avait réussi auparavant à se gagner un peu de sympathie en marchant sur la ligne entre l'arrogance juvénile et le charme flatulent, étant peut-être même un prétendant pour la couronne. Mais ici, il a montré la forme de trahison la plus inappropriée.

Sarah Knappik s'est transformée en une boule de neige d'arguments dans le Camp de jungle

Passons à Domino-Day : ce que ses camarades de camp pouvaient facilement tolérer avec un peu de patience s'est transformé en avalanche par la suite, de laquelle personne n'était en sécurité. Suddenly, Sarah attaquait dans toutes les directions : Mola marche toujours voûtée, Danni ouvre les yeux trop grands et essaie de se faire bien voir pour la finale, elle est seule là-bas. Mais n'a-t-elle pas dominé plus de formats télévisés que quiconque, tout comme Sarah ? Dans le camp, ils voient les choses différemment : seul Mola a sculpté les 30 dernières années de l'histoire de la télévision comme Neil Armstrong a marqué l'atterrissage sur la lune. La réponse à sa sortie n'a pas été ignorée par la décence. "As-tu commencé tes règles ?", Danni a ressuscité l'ancienne blague des menstruations, Gigi a poussé plus loin : "Pleure, mais pleure en silence !", un commentaire qui ne ferait pas une bonne citation de jungle dans aucun livre d'histoire en tant que conseil royal.

Mais comme Udo Jürgens l'a chanté si justement : le soleil se lève toujours. Alors le lendemain, Sarah s'est excusée : "Désolé, les gars, je pense que j'ai un peu surréagi." Les réactions étaient entre hésitantes et sceptiques. Mola l'a pris en stride, Kader n'avait pas de problème, mais Danni et Gigi sont restés prudents, respectivement dans la zone dangerous. Ensuite, le "Creek of the Stars" a été contesté, le bain de boules intensif en eau sur la rampe glissante, l'un des classiques de l'histoire du camp. Jusqu'à présent, il avait été remporté huit fois et cette fois-ci aussi, mais sans Sarah, qui a dû se retirer en raison d'une maladie juste avant le départ.

Festin avant lULTIMATUM final

Le groupe peut se réjouir d'un grand festin, ce ne sera pas le dernier, car l'élément surprise de l'événement légendaire comprend également la date incertaine de la finale. Gigi, l'homme avec au moins deux personnalités, ne semble pas s'en soucier, pour lui et son pantalon, un autre jour ne compte pas, son slogan est : "Ravi de vous avoir rencontré, mais maintenant je vais vous éliminer tous !"

Remarque de transparence : Der Stern fait partie de RTL Allemagne.

