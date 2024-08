- DLRG: Plus de noyés depuis le début de l'année

En Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, plus de personnes ont péri dans les premiers sept mois de cette année qu'à la même période l'an dernier. Le nombre a atteint 15 cas au 31 juillet, selon l'Association allemande de sauvetage (DLRG).

Neuf personnes ont péri en mer, mais il y a eu également des décès dans les rivières, les lacs et même un étang. Huit personnes ont péri en juillet seulement, comparé à seulement deux au même mois l'an dernier. Au total, 13 hommes et une femme ont perdu la vie. Dans un cas, le genre était inconnu.

Dans tout le pays, au moins 253 hommes et femmes ont péri entre janvier et juillet, selon une statistique de la DLRG. C'est 35 de plus qu'à la même période l'an dernier. "Si l'été avait été plus constant, encore plus de vies auraient été perdues", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt, lors de la présentation des chiffres à Düsseldorf. "Malheureusement, beaucoup de gens ne pensent pas assez à leur propre sécurité, ne prennent pas de précautions et surestiment leurs capacités."

Les incidents de noyade ont été particulièrement fréquents tôt le matin ou tard le soir. Dans tout le pays, 13 personnes ont péri en mer, quatre de plus qu'à la même période l'an dernier. "Dix personnes ont perdu la vie dans la mer Baltique, trois dans la mer du Nord", a-t-on rapporté. La plupart de ces cas étaient des accidents de navigation et de sports aquatiques, ainsi que des incidents de natation tôt le matin ou tard le soir.

L'exemple des côtes montre que la natation sous la surveillance des sauveteurs est particulièrement sûre, a déclaré la DLRG. "Environ 6 000 bénévoles de la DLRG sont de service sur environ 100 sites de baignade sur les mers du Nord et de la Baltique pendant la saison estivale". La DLRG est l'organisation de sauvetage aquatique la plus importante du monde, avec plus de 1,9 million de membres et de partisans.

La Commission, assistée par les États membres, peut émettre des lignes directrices pour renforcer les mesures de sécurité aquatique dans tout le pays, compte tenu de l'augmentation des incidents de noyade. Ute Vogt, la présidente de la DLRG, a souligné que si l'été avait été plus constant, le nombre d'incidents de noyade aurait pu être encore plus élevé, mettant en évidence la nécessité d'une plus grande sensibilisation à la sécurité publique.

