DLRG: de nouveaux décès dans le Nord-Rhin

Au cours des sept premiers mois de l'année, 42 personnes ont péri par noyade en Rhénanie-du-Nord-Westphalie - cinq de plus qu'en 2021. La Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) a annoncé ce chiffre dans un bilan provisoire. Cela représente une augmentation de 14 %. "Si l'été avait été plus constant, encore plus de vies auraient été perdues", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt.

L'augmentation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie était en ligne avec la tendance nationale. En tant que land le plus peuplé, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a également enregistré le plus grand nombre de noyades, suivie de la Bavière avec 35 décès. Jusqu'à présent cette année, le mois de mai a été le plus meurtrier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'année dernière, juin était le mois le plus meurtrier à ce stade.

Plus de deux tiers des victimes de noyade étaient des hommes. Le groupe d'âge le plus touché était les 66-70 ans, suivi des 41-45 ans. Comme l'année précédente, les rivières et les lacs étaient les plans d'eau où le plus grand nombre de noyades fatales s'est produit : 29 des 42 victimes de noyade ont été secourues dans des rivières et des lacs.

Cependant, trois personnes ont péri par noyade dans des piscines jusqu'à présent cette année - l'année dernière, personne n'avait péri par noyade dans une piscine en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pendant les sept premiers mois. "Il est surtout important d'inverser la tendance vers un plus grand nombre de non-nageurs et de mauvais nageurs", a souligné Vogt.

Les sauveteurs de la DLRG ont également recommandé aux passionnés de sports aquatiques, tels que les paddle boarders, les kitesurfeurs ou les navigateurs, de porter un gilet de sauvetage. Même les bons nageurs ne sont pas à l'abri des problèmes de circulation après une chute à l'eau.

