Djokovic veut imiter Brady et jouer jusqu'à 40 ans

Le quarterback Brady a joué 23 saisons dans la National Football League, remportant sept Super Bowls avec les New England Patriots et les Tampa Bay Buccaneers avant de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 45 ans au début de l'année.

Le numéro un mondial Djokovic, qui se prépare à entamer sa 22e saison professionnelle en jouant un match d'exhibition contre Carlos Alcaraz à Riyad mercredi, a déclaré qu'il avait déjà beaucoup appris de Brady.

"Tom Brady est un excellent exemple de champion dans son sport et de quelqu'un qui a eu une grande carrière et une grande longévité", a déclaré le 24e joueur du Grand Chelem à la presse dans la capitale saoudienne.

"Il a consacré beaucoup d'heures et de temps à prendre soin de lui, à se rétablir, à s'assurer que tous les aspects de son corps et de son esprit sont couverts de manière à ce qu'il puisse avoir une carrière durable et réussie.

"Je le connais personnellement et j'ai beaucoup appris de lui, de son exemple, et j'espère que je pourrai avoir une carrière jusqu'à 40 ans ou peut-être même au-delà - voyons voir".

Brady était dans le box de Djokovic à Roland-Garros en juin pour assister à la victoire de son ami à Roland-Garros, l'un des trois trophées du Grand Chelem remportés par le Serbe en 2023, avec les titres de l'Open d'Australie et de l'US Open.

"Je me sens très bien dans mon corps en ce moment et j'ai joué un tennis de très grande qualité", a ajouté Djokovic.

"L'année 2023 a été l'une des meilleures saisons de ma vie et pourquoi s'arrêter quand on joue encore très bien ? Je vais donc continuer et prendre les années une à une pour voir jusqu'où je vais aller".

Alcaraz a battu le Serbe en cinq sets pour remporter l'autre titre du Grand Chelem à Wimbledon et Djokovic a salué la montée en puissance de l'Espagnol de 20 ans, d'autant plus que Roger Federer a pris sa retraite et que Rafa Nadal entame sa dernière saison.

"Notre ère touche à sa fin, mais Alcaraz est en train d'émerger, ce qui est formidable, et je suis très heureux d'avoir eu quatre très bons matches avec lui cette année", a déclaré Djokovic.

"Chaque match a attiré beaucoup d'attention, nous avons eu beaucoup de moments forts et c'est bien, c'est bien pour notre sport.

Djokovic effectuera ses derniers préparatifs en vue d'un 11e titre à l'Open d'Australie en représentant son pays à la United Cup à Perth et à Sydney au cours de la première semaine de l'année prochaine.

Source: edition.cnn.com