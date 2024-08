Djokovic exprime ouvertement sa désapprobation face à la situation Sinner.

Les affaires de dopage controversées de la star du tennis Jannik Sinner et son exoneration ultérieure à l'US Open ont suscité une vive émotion. Novak Djokovic, détenteur de 24 titres du Grand Chelem, exprime désormais son opinion sans détours.

Djokovic a exprimé son mécontentement face au traitement inégal des autres joueurs de tennis par rapport au scandale de dopage de Sinner. "Je comprends pourquoi les joueurs sont énervés en raison du manque d'uniformité. Nous voyons un manque de procédures standardisées et sans ambiguïté", a déclaré le Serbe de 37 ans avant le début de l'US Open.

Après deux tests positifs en mars pour la stéroïde anabolique interdite Clostebol, Sinner a été innocenté par un tribunal impartial lundi, selon le corps de tennis responsable ITIA. La validité de l'explication de Sinner selon laquelle la substance interdite est entrée accidentellement dans son organisme par le biais d'un massage a été jugée crédible. L'ITIA a rendu publique l'innocent et les tests positifs seulement mardi.

Djokovic espère des résultats positifs de l'affaire Sinner

Djokovic a commenté que de nombreux cas de joueurs étaient similaires, mais n'avaient pas abouti à la même issue. "Alors maintenant, la question est de savoir si cela dépend des moyens financiers d'un joueur, s'il peut se permettre d'engager un cabinet d'avocats coûteux pour traiter son cas ?" Sinner a été suspendu temporairement en raison des deux tests positifs, mais a réussi à les renverser. Cette information a été rendue publique au début de cette semaine.

"J'espère que les organismes de tennis dirigeants tireront des leçons de cette affaire et la géreront plus judicieusement à l'avenir. Je pense qu'il est nécessaire de changer et je pense que c'est évident", a déclaré Djokovic. Il a également fait référence à son Association des Joueurs de Tennis Professionnels (PTPA), qu'il a fondée il y a quatre ans. Cependant, il a souligné que le PTPA n'a pas encore été pleinement reconnu dans le monde du tennis.

