Djokovic admet qu'il ne s'est pas isolé immédiatement après un test Covid positif, alors que l'Australie enquête sur d'éventuelles divergences dans les tests.

Dans une déclaration publiée sur les médias sociaux, il s'est également excusé pour une déclaration de voyage apparemment fausse, disant qu'elle avait été soumise en son nom par un membre de son équipe de soutien dans une "erreur humaine".

Djokovic a ajouté qu'il avait commis une "erreur de jugement" en accordant une interview et une séance photo à un journal sportif français après avoir été contrôlé positif.

Le journaliste et le photographe de L'Equipe n'ont pas été informés que Djokovic était positif au Covid avant, pendant et après l'interview de la star du tennis à Belgrade, a rapporté mercredi le journal sportif français.

Par ailleurs, les responsables de l'Australian Border Force (ABF) enquêtent sur d'éventuelles incohérences dans les documents liés au résultat du PCR de Djokovic en décembre ainsi que sur les mouvements du joueur de tennis dans les jours qui ont suivi son contrôle positif au Covid-19 en Serbie, a déclaré mercredi à CNN une source au fait de l'enquête.

L'Australian Border Force (ABF) n'a pas encore déterminé si ces questions peuvent avoir un impact sur la validité du visa australien actuel de Djokovic, a déclaré la source.

Mardi, le journal allemand Der Spiegel a fait état de possibles divergences dans les données numériques jointes aux tests PCR de Djokovic. Les documents relatifs aux tests PCR ont été déposés au tribunal par les avocats de Djokovic et publiés en ligne.

Des résultats positifs et négatifs pour le même test PCR sont apparus lorsque Der Spiegel a accédé rétroactivement aux résultats à l'aide d'un code QR joint, a rapporté l'hebdomadaire.

Un collaborateur de CNN et plusieurs internautes ont également signalé le même problème. Aucune indication n'a été donnée quant à la cause de la divergence.

Les tests effectués par CNN mercredi n'ont donné qu'un résultat positif, conformément aux documents déposés au tribunal.

Je veux répondre à la désinformation persistante

Djokovic est au cœur d'une controverse depuis qu'il a été détenu en Australie la semaine dernière pour un problème de visa et de vaccination.

Arrivé à Melbourne la semaine dernière, il a rapidement vu son visa annulé pour être entré dans le pays sans une exemption valide de l'obligation de vaccination pour tous les arrivants, mais il a gagné la bataille juridique lundi, un juge ayant décidé qu'il devrait être autorisé à rester.

Mais des questions subsistent sur le comportement de Djokovic, notamment sur son diagnostic positif au Covid le mois dernier, avant son arrivée à Melbourne, et sur les événements publics auxquels il a participé à ce moment-là.

"Je souhaite répondre à la désinformation persistante concernant mes activités et ma participation à des événements en décembre, avant le résultat positif de mon test PCR Covid", a-t-il déclaré dans le communiqué.

"Il s'agit d'informations erronées qui doivent être corrigées, en particulier dans le but d'apaiser les inquiétudes de la communauté concernant ma présence en Australie, et d'aborder des questions qui sont très blessantes et préoccupantes pour ma famille.

"Je tiens à souligner que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour assurer la sécurité de tous et le respect de mes obligations en matière de tests.

Djokovic a déclaré qu'il avait assisté à un match de basket-ball dans la capitale serbe, Belgrade, le 14 décembre, au cours duquel de nombreuses personnes ont été testées positives par la suite. Il n'a présenté aucun symptôme, mais s'est soumis à un test le 16 décembre.

Le 17 décembre, avant de recevoir le résultat officiel de son test, il a fait un test rapide qui s'est révélé négatif, et a assisté à une cérémonie de remise de prix de tennis pour les jeunes - après quoi il a reçu le résultat positif officiel, selon la déclaration.

Le lendemain, 18 décembre, il a donné une interview et participé à une séance de photos avec le journal sportif français L'Equipe, expliquant qu'il l'avait fait parce que "je ne voulais pas décevoir le journaliste". Il a ajouté qu'il avait pris ses distances sur le plan social et qu'il portait un masque, sauf pour la séance photo.

"Je suis rentré chez moi après l'interview pour m'isoler pendant la période requise, mais à la réflexion, c'était une erreur de jugement et j'admets que j'aurais dû reporter cet engagement", a-t-il déclaré.

L'interview de L'Equipe

Selon l'article de L'Equipe de mercredi, le journaliste Franck Ramella et le photographe Etienne Garnier ont rapporté que Djokovic semblait "bien", alors qu'il est apparu plus tard que la star du tennis avait été diagnostiquée avec le Covid-19 le 16 décembre.

L'article de L'Equipe précise que Ramella a depuis été testé négatif pour le Covid-19 - il ne mentionne pas l'état de santé de Garnier.

Ramella a déclaré à CNN qu'il se rendait à Melbourne pour couvrir l'Open d'Australie.

"Pendant 33 minutes, selon le chronomètre de l'enregistreur, Djokovic a répondu aux questions avec confiance", peut-on lire dans la traduction de l'article de CNN.

"Nous étions en sécurité, face à face à une distance de près d'un mètre, assis de part et d'autre d'une longue table rectangulaire. Lorsque Etienne lui a demandé d'enlever son masque pendant cinq minutes au cours de l'interview, Djokovic a refusé.

"C'est alors que la séance photo a eu lieu. Évidemment, le champion serbe a enlevé son masque. Nous ne voulions pas qu'il pose avec le visage à moitié couvert.

"Il a ensuite suivi les instructions d'Etienne, qui était masqué. Il a tenu le trophée à bout de bras, passant d'une position à l'autre, souriant ou grimaçant pour montrer qu'il avait gagné. Il a également crié pour rendre le tout encore plus authentique".

L'article a été publié quelques heures avant que Djokovic ne s'excuse d'avoir maintenu le rendez-vous pour l'interview alors qu'il était au courant de son diagnostic positif à la PCR suite à un test effectué deux jours plus tôt.

Simon Cambers, co-président de l'International Tennis Writers Association (ITWA), a déclaré qu'il était "profondément préoccupant" que Djokovic n'ait pas informé l'un des membres de l'organisation - et le reste de l'équipe de L'Equipe ce jour-là - qu'il avait été testé positif au Covid-19.

"En tant que journalistes, nous prenons grand soin de respecter toutes les règles en vigueur concernant le Covid-19 et nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent de même", ajoute le communiqué de l'ITWA.

"En outre, il convient de noter que les journalistes doivent être entièrement vaccinés pour se rendre à Melbourne pour l'Open d'Australie de cette année.

Après l'annonce de son résultat positif, Djokovic a fait l'objet de nombreuses critiques pour les photos le montrant à ces différents événements, souvent non masqué et entouré d'enfants.

Sa déclaration, mercredi, selon laquelle il n'a appris que le 17 décembre qu'il était positif au Covid, contredit également les commentaires de son frère, qui a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que le joueur avait été contrôlé positif le 16 décembre et qu'il connaissait son résultat.

Dans une interview accordée mercredi à la chaîne australienne Seven Network, affiliée à CNN, la mère de Djokovic a déclaré qu'il ne savait "probablement" pas qu'il avait été contrôlé positif avant de participer aux événements.

Même les autorités serbes, qui ont fermement défendu Djokovic et décrié sa détention temporaire tout au long de l'épreuve, ont reconnu la controverse.

"Il s'agirait d'une violation flagrante des règles, car si vous savez que vous êtes positif, vous devriez être isolé", a déclaré le Premier ministre serbe Ana Brnabić à la BBC, tout en ajoutant qu'"il y a une zone d'ombre", car on ne sait pas exactement quand Djokovic a reçu ses résultats.

Déclaration de voyage

Djokovic a également abordé la controverse concernant une déclaration de voyage apparemment fausse.

Bien qu'il ait déclaré ne pas avoir voyagé dans les 14 jours précédant son arrivée en Australie, des photos prises durant cette période semblent le montrer en Espagne et en Serbie.

Dans sa déclaration, il s'est excusé pour la fausse déclaration, précisant qu'elle avait été soumise "par mon équipe de soutien en mon nom", et qu'il s'agissait "d'une erreur humaine et certainement pas d'une intention délibérée". Il a refusé de faire d'autres commentaires, ajoutant seulement qu'il espérait jouer à l'Open d'Australie et "se mesurer aux meilleurs joueurs du monde".

Selon le site Internet du ministère australien de l'intérieur, une fausse déclaration de voyage est passible d'une peine maximale de 12 mois d'emprisonnement.

Bien que le juge ait laissé Djokovic en liberté et lui ait permis de commencer à s'entraîner pour le tournoi, qui débute la semaine prochaine, la star du tennis risque toujours d'être expulsée, l'ABF enquêtant également sur l'irrégularité de la déclaration de voyage et le ministre de l'immigration envisageant toujours de l'expulser du pays.

"Comme indiqué publiquement, le ministre Hawke étudie la possibilité d'annuler le visa de M. Djokovic en vertu de l'article 133C(3) de la loi sur les migrations", a déclaré mercredi un porte-parole du ministre de l'immigration, Alex Hawke.

"Les avocats de M. Djokovic ont récemment fourni de longues soumissions supplémentaires et des documents à l'appui qui seraient pertinents pour l'annulation éventuelle du visa de M. Djokovic. Naturellement, cela affectera le calendrier de la décision".

Bien que le juge ait annulé l'annulation du visa de M. Djokovic, M. Hawke pourrait toujours exercer son pouvoir personnel pour le révoquer, ce qui pourrait conduire à une nouvelle impasse juridique.

Angus Watson a contribué à ce rapport.

