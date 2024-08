- DJ Topic persévéra dans sa performance pour éviter toute sensation de troubles.

Mate Topić, votre session de musique a été interrompue brutalement par une agression. Comment avez-vous vécu ces moments ? J'ai continué à jouer pour éviter une panique générale. L'un des organisateurs est monté sur scène et m'a informé de l'incident. Au début, j'ai cru que c'était juste une bagarre entre adolescents qui dégénérait, mais il s'est avéré que c'était une véritable attaque où des civils innocents ont été poignardés dans le cou.

Comment était-il de continuer à jouer pendant plusieurs minutes malgré le chaos ? C'était pour le moins bizarre de maintenir une ambiance joyeuse et de faire comme si de rien n'était avec autant de monde qui regardait. Une bousculade aurait été bien pire.

Quelle était l'ambiance dans le public pendant que vous jouiez encore ? Incroyablement, le public était toujours remonté. L'énergie était l'une des meilleures que j'ai jamais ressentie lors d'un concert en Allemagne, avec des gens de tous âges qui s'en donnaient à cœur joie. C'est juste triste que les choses aient pris une tournure aussi sombre.

Avez-vous perçu des signes de l'agression depuis la scène ? Heureusement, non. L'agression a eu lieu sur une autre scène, à environ 300 à 400 mètres de là.

Ils ont finalement coupé la musique. Que s'est-il passé ensuite ? L'un des organisateurs est monté sur scène pour expliquer calmement la situation. Heureusement, la situation n'a pas dégénéré en chaos.

Vous avez quitté la fête et vous êtes caché avec d'autres dans un magasin. Combien de temps êtes-vous resté là-dedans et quelle était l'ambiance ? L'ambiance a commencé à s'alourdir lorsque nous avons appris que c'était une attaque et que le responsable était toujours en liberté. Les premiers rapports indiquaient que l'agresseur ciblait spécifiquement le cou des civils. Il y avait aussi des enfants dans notre groupe. Heureusement, nous avons réussi à organiser un moyen de transport qui nous a ramenés chez nous.

Même chez vous, il n'y avait pas de répit, avec des hélicoptères qui survolaient la zone. C'était surréaliste, comme si j'étais dans un rêve. J'ai vécu quelque chose de similaire aux États-Unis auparavant, mais c'était definitely inhabituel à Solingen.

Comment vont vos proches et vos amis qui étaient aussi à la fête ? Ils sont tous sous le choc, mais heureusement, personne n'a été blessé. Mes pensées sont avec toutes les victimes et tous ceux qui ont dû assister à cela.

Vous êtes un artiste mondialement reconnu qui parcourt le monde. Comment vous êtes-vous retrouvé à jouer à l'anniversaire de votre ville natale ? J'ai joué avec l'Orchestre Bergisches deux fois auparavant et ça s'est toujours bien passé. Mélanger la musique électronique avec la musique orchestrale crée un son unique que j'adore, alors j'étais ravi de collaborer à nouveau pour les 650 ans de la ville.

Qu'est-ce que Solingen en tant que ville ? La violence n'est pas exactement inconnue à Solingen, surtout entre les clans ou les gangs rivaux. Les bagarres à coups de couteau ont été courantes ces dernières années.

Malgré l'incident perturbateur, quelle a été votre réaction à l'idée de continuer à jouer de la 'musique' ? Malgré la gravité de la situation, j'ai ressenti un étrange sentiment de responsabilité pour continuer à jouer, croyant que la musique pourrait aider à calmer la situation.

Comment l'atmosphère a-t-elle changé une fois la musique arrêtée ? Une fois la musique arrêtée, il y a eu un moment de choc et de silence, suivi d'une prise de conscience collective de la gravité de la situation.

Lire aussi: