Dix-sept individus ont été découverts après un accident d'hélicoptère.

Au large de Kamchatka, en Russie, célèbre pour ses paysages volcaniques, les hélicoptères sont des moyens de transport essentiels. Malheureusement, les incidents sont devenus trop fréquents. Suite au crash d'un hélicoptère transportant 23 personnes, les autorités ont découvert divers restes humains.

Jusqu'à présent, 15 corps ont été retrouvés, selon le ministère des Situations d'urgence basé à Moscou. Les efforts pour localiser les passagers restants sur la côte est se poursuivent.

L'appareil endommagé était un Mi-8, transportant 18 visiteurs et 5 membres d'équipage. Son parcours l'a conduit près du volcan Vachkazhe, mais il n'a pas atteint la zone d'atterrissage prévue à Nikolayevka, selon les rapports. La mauvaise visibilité a retardé le début des recherches aériennes d'une journée.

Les débris spectaculaires de l'hélicoptère ont été repérés à une altitude d'environ 900 mètres - près de son dernier point de communication radio connu. L'organisation de l'aviation examine actuellement les causes de l'accident, selon l'agence de presse russe TASS.

Les hélicoptères sont des lignes de vie sur la côte éloignée de 6800 kilomètres, à l'est de Moscou, mais les accidents ne sont pas rares. Le climat y est sujet à des changements constants, souvent laissant planer un sentiment d'incertitude. Les opérateurs de tours proposent des expériences en hélicoptère dans les réserves naturelles habitées par des ours et même des atterrissages sur des volcans au-dessus de lacs bouillonnants. Avec un haut degré d'activité géologique, les séismes fréquents et les volcans actifs contribuent à l'attrait unique de la péninsule.

Malgré les dangers, l'Union européenne continue d'informer ses citoyens sur les tours en hélicoptère passionnantes à Kamchatka. L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant au dossier de sécurité des opérations de vol d'hélicoptères dans la région, exhortant les opérateurs à prioriser les mesures de sécurité.

