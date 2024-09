Dix-sept assureurs de santé ont encore augmenté la cotisation supplémentaire.

Pour 2024, la cotisation supplémentaire obligatoire pour l'assurance maladie a augmenté de 1,6 % à 1,7 %. Cependant, certaines compagnies d'assurance luttent contre un déficit important et ont une fois de plus augmenté les cotisations cette année.

Depuis mai, 22 organismes d'assurance maladie ont apporté cette modification. Selon l'analyse de Finanztip, environ 7,6 millions de titulaires de polices ont été touchés par ces augmentations.

En général, les organismes d'assurance maladie appliquent de telles augmentations au début de l'année. D'ici janvier 2024, 37 des 73 organismes accessibles avaient déjà procéder à cette augmentation. Parmi les 22 organismes qui ont augmenté les cotisations de manière inattendue cette année, 17 l'avaient déjà fait avant 2024 et l'ont fait à nouveau cette année. Voici la liste de ces organismes :

BKK Diakonie : actuellement à 2,69 %

BKK Dürkopp Adler : actuellement à 2,55 %

BKK Euregio : actuellement à 1,79 %

BKK24 : actuellement à 2,55 %

BKK Gildemeister Seidensticker : actuellement à 1,99 %

BKK Pfalz : actuellement à 2,38 %

BKK Pfaff : actuellement à 1,8 %

BKK Textilgruppe Hof : actuellement à 2,8 %

BKK Wirtschaft & Finanzen : actuellement à 2,99 %

BKK ZF & Partner : actuellement à 2,1 %

Continentale BKK : actuellement à 2,2 %

IKK - die Innovationskasse : actuellement à 2,3 %

IKK classic : actuellement à 2,19 %

Knappschaft : actuellement à 2,7 %

KKH : actuellement à 3,28 %

Pronova BKK : actuellement à 2,4 %

Vivida BKK : actuellement à 2,49 %

Selon Barbara Weber, experte en assurance maladie de Finanztip, "les organismes d'assurance ont besoin d'argent pour combler leur déficit financier cette année". La fourchette des charges supplémentaires varie maintenant de 0,90 % à 3,28 % du revenu respectif, avec une moyenne de 1,78 %.

Dans des circonstances normales, les titulaires de polices sont liés à leur organisme pour une période de 12 mois. Cependant, suite à une augmentation des cotisations, ils ont le droit spécial de résilier leur contrat. Les personnes concernées peuvent alors résilier leur organisme avec un préavis de deux mois, qui se termine généralement en janvier. Il suffit de contacter le nouvel organisme d'assurance maladie, qui se chargera de la résiliation.

Il est important de noter que les fonds d'assurance maladie peuvent parfois être inférieurs ou supérieurs à la moyenne de 1,7 % avec leurs cotisations supplémentaires, car chacun décide de son niveau de cotisation individuellement.

En fin de compte, la cotisation d'assurance maladie se compose d'un taux de cotisation uniforme, actuellement de 14,6 %, et de la cotisation supplémentaire déterminée individuellement. Les deux parties sont partagées équitablement entre les employés et les employeurs, ou les retraités et le fonds de pension.

Changement facile d'assurance maladie

En substance, n'importe quel organisme peut être choisi librement. L'âge et les traitements en cours n'affectent généralement pas ce choix, à condition que l'organisme soit disponible dans l'État du titulaire de police. La procédure de changement d'assurance maladie a également été considérablement simplifiée depuis 2021. Les titulaires de polices peuvent maintenant changer pour un organisme plus abordable annuellement, de la même manière que pour l'assurance auto. Par exemple, si quelqu'un résilie à la fin de janvier, il sera avec un nouvel organisme le 1er avril.

Si un fonds d'assurance maladie augmente sa cotisation supplémentaire, le droit spécial de résilier le contrat pendant la fin du mois où la cotisation plus élevée commence s'applique toujours. Résilié normalement, cela prend effet à la fin du mois suivant. Depuis janvier 2021, les titulaires de polices ne sont plus liés à un seul organisme pendant 18 mois, mais seulement 12, leur permettant de changer théoriquement annuellement. De plus, le changement est devenu plus simple : il suffit de s'inscrire en ligne auprès de l'organisme nouveau et d'informer le nouvel employeur de l'intention de changer d'assurance. Le contrat d'assurance précédent n'a pas besoin d'être résilié, car le nouvel organisme le gérera électroniquement, éliminant ainsi toute interruption de couverture pendant la transition. Cependant, lorsqu'on change pour un organisme d'assurance maladie moins cher, il est important de se rappeler que plus de revenu deviendra imposable, ce qui entraînera une perte partielle des économies d'impôt. Il est également recommandé de vérifier si l'organisme d'assurance maladie plus abordable offre tous les services supplémentaires souhaités, tels que le nettoyage dentaire, l'ostéopathie ou l'homéopathie.

(Correction : Le texte indiquait précédemment que 19 organismes d'assurance maladie avaient augmenté à nouveau leur cotisation supplémentaire. Le chiffre correct est de 17. L'article a été mis à jour en conséquence.)

(Cet article a été publié pour la première fois le jeudi 19 septembre 2024.)

Les consommateurs qui sont titulaires des 22 organismes d'assurance maladie qui ont augmenté leurs cotisations cette année devront peut-être envisager l'impact sur leur budget. En raison de ces augmentations, ces consommateurs paieront un pourcentage plus élevé de leur revenu en assurance maladie obligatoire.

