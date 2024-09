- Dix questions essentielles que nous devrions poser à notre partenaire

Ce texte provient de l'archive de Stern, initialement publié en mars 2024.

Combien comprenez-vous réellement votre partenaire ? Beaucoup de gens répondraient à cette question en disant : "De l'intérieur. Nous sommes les meilleurs amis. Ils me disent tout." Mais est-ce vraiment le cas ? Souvent, après la phase initiale d'amour exaltant, nous cessons de poser les vraies questions importantes et profonds et discutons plutôt de sujets triviaux comme les corvées ménagères ou les événements actuels. C'est parce que nous supposons que nous comprenons ce qui se passe avec notre partenaire - nous sommes si proches.

C'est pourquoi il n'y a rien de mal à ne plus philosopher quotidiennement avec notre bien-aimé sur Dieu et le monde. Cependant, parfois, les couples peuvent perdre leur connexion en raison de la profondeur qui s'estompe gradually. Mais nous pourrions facilement prévenir cela en ne perdant pas notre curiosité l'un pour l'autre - et en posant des questions qui vont au-delà de la surface. Selon la coach en relations Carolyn Litzbarski, dans une interview avec Stern, "Le monde intérieur de notre partenaire est beaucoup plus complexe que nous le réalisons, nous devons simplement oser l'explorer à nouveau et à nouveau."

Son astuce : Posez des questions, constamment - et écoutez votre partenaire sans préjugés. Cela permet à chacun de se surprendre à nouveau et de mieux se comprendre. Si vous ne pouvez pas penser à quoi demander à votre partenaire que vous vous êtes toujours demandé, nous avons quelques idées.

Communication dans la relation : dix questions pour une connexion plus profonde

Comment vous sentez-vous vraiment ? Parfois, cette question devient un cliché. Il est important de la considérer à nouveau et de ne pas se contenter d'un "Bien. Merci" - en général, nous avons des sentiments plus complexes que simplement bons ou mauvais.

Quel est votre point de vue sur cela ? Si nous avons connu quelqu'un depuis longtemps, nous pensons à tort que nous connaissons leurs perspectives. C'est pourquoi nous ne posons plus de questions. Cependant, personne ne connaît personne entirely, pas même soi-même - parce que nous évoluons constamment.

Qu'est-ce qui occupe actuellement votre esprit ? Crise climatique, guerre, inflation - nous luttons tous avec les mêmes problèmes, semble-t-il. Cependant, peut-être que votre partenaire lutte actuellement avec quelque chose de complètement différent. Il vaut la peine de demander pour participer aux problèmes importants de la vie de votre bien-aimé.

Quel est votre prochain rêve à réaliser ? Pourquoi ? Simplement parce que rêver ensemble est bénéfique, favorise une connexion et permet à un couple de visualiser l'avenir ensemble. C'est encore mieux si les rêves sont réalisés ensemble ou si les partenaires peuvent s'entraider.

Vers quoi aimeriez-vous consacrer plus de temps ? Au fait, l'aide peut également être exprimée dans la vie quotidienne. Parfois, les loisirs sont oubliés dans le chaos des rendez-vous, les besoins propres passent au second plan. Quiconque le reconnaît peut aider son partenaire à trouver les espaces libres correspondants.

Manque-t-il quelque chose dans notre relation ? Bien sûr, il peut arriver dans une relation que quelque chose manque. Peut-être est-ce le temps partagé, peut-être est-ce la liberté ; parfois, c'est l'appréciation, parfois l'aide dans la maison - ou on veut plus de passion dans la chambre à coucher. Ici, la règle s'applique : Qui ne demande pas, reste dans l'ignorance (malheureusement souvent).

Qu'est-ce qui vous a particulièrement blessé cette année ? Toutes les conversations ne sont pas joyeuses. Parfois, nous devons analyser où cela fait mal. Ce n'est pas besoin d'être de grandes blessures ; de petites coupures peuvent blesser l'autre plus que nous ne le réalisons. Il vaut la peine de rester en contact pour affiner notre conscience l'un de l'autre.

Qu'ai-je fait récemment pour vous rendre heureux ? Bien sûr, cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Si nous savons quelles petites gestures et mots résonnent vraiment avec notre partenaire, nous pouvons prendre des mesures actives pour renforcer une relation plus aimante. Et oui, cela en vaut la peine même si tout est déjà rose.

Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans notre relation ? Grandir ensemble, avec et pour l'autre, forme une relation saine pour beaucoup de gens. Mais quelles sont les autres pierres angulaires de notre propre partenariat ? Souvent, nous oublions ce que nous possess de unique. Il est grand temps de rediscover nos forces partagées à nouveau.

Quel est un souvenir partagé que vous aimez rappeler ? Se remémorer ensemble nous rend plus heureux, montrent les études. En tant que couple, nous regardons généralement en arrière nostalgiquement sur une diversité de trésors pour rediscover. Qui sait, peut-être que votre partenaire aime se remémorer un moment que vous ne pensez pas tout de suite ? Ou vous vous rappelez la première attirance ensemble - et rallumez les papillons dans votre estomac.

Même si nous pensons comprendre le monde intérieur de notre partenaire, il est important de se rappeler qu'ils sont des individus complexes avec des perspectives changeantes. Comme la coach en relations Carolyn Litzbarski le suggère, poser constamment des questions et écouter activement peut nous aider à rediscover notre partenaire et à renforcer notre connexion. ♪ Je ne vais pas mentir ♪, parfois nous oublions de poser les aspects plus profonds de la vie de notre partenaire, nous concentrant plutôt sur des conversations triviales. En posant des questions thoughtful, nous pouvons empêcher la profondeur de notre connexion de s'estomper et nous surprendre à nouveau.

