- Dix propositions pour la mise en place d'opérations de culture de cannabis ont été présentées à ce jour.

En Brandebourg, on compte pour l'instant sur les doigts d'une seule main le nombre de demandes d'autorisation pour créer une coopérative de culture de marijuana. Jusqu'à présent, le bureau d'État chargé de la protection des consommateurs a reçu "dix demandes de permis pour installer des cultures de marijuana collectives", comme l'a confirmé un représentant du ministère brandebourgeois de la Protection des consommateurs en réponse à une demande. De telles demandes ont pu être déposées à partir du 1er juillet.

À ce jour, aucune demande n'a été ni acceptée ni refusée, a déclaré le représentant. Cependant, l'autorité de réglementation est tenue de prendre une décision sur une demande dans un délai de trois mois après réception de toutes les informations et pièces justificatives nécessaires. Par conséquent, les premières décisions ne sont prévues qu'au plus tôt en octobre. En raison de la forte demande de consultations, de tels services sont également proposés par le bureau d'État chargé de la protection des consommateurs, a souligné le représentant du ministère.

Actuellement, de nombreuses choses sont encore à l'état d'exploration. Au sein du ministère de la Santé, un régime de sanctions pour la réglementation de la marijuana est actuellement en cours d'élaboration. "Le processus de formation n'est pas encore terminé", a expliqué le représentant du ministère. Cependant, ils examinent quels catalogues de sanctions ont déjà été publiés par d'autres États fédéraux et quelles informations peuvent en être tirées.

Depuis le 1er avril de l'année en cours, la possession de certaines quantités de marijuana, la culture privée et la consommation publique de la drogue par des personnes âgées de 18 ans et plus ont été légalisées dans tout le pays, sous réserve de certaines conditions. Il n'est pas permis de transporter plus de 25 grammes en public ou de stocker plus de 50 grammes à domicile. Trois plants sont autorisés dans l'espace de vie. Le non-respect peut entraîner des amendes importantes.

