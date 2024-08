- Dix para-athlètes représentant la Rhénanie-Palatinat participent aux Jeux paralympiques de Paris

Dix athlètes remarquables originaires de Rhénanie-Palatinat s'apprêtent à défier leurs adversaires aux Paralympiques, qui débutent ce mercredi à Paris. C'est ce qu'a annoncé l'Association sportive de l'État de Rhénanie-Palatinat basée à Mayence. Dans leur communiqué, ils ont déclaré : "Parmi les vétérans de Rhénanie-Palatinat, on compte notamment la joueuse de basket en fauteuil roulant Mareike Miller, ainsi que les trois joueurs de volley assis, menés par le Koblenzois de 49 ans Heiko Wiesenthal, qui participe à sa quatrième Paralympiade", selon le porte-parole de l'Association sportive de l'État.

D'après un communiqué de la Rhénanie-Palatinat Sport Aid, "dix athlètes de Rhénanie-Palatinat s'affronteront aux meilleurs du monde ici."

L'équipe de basket en fauteuil roulant comprend Mareike Miller, Svenja Erni, Nathalie Passiwan et Lisa Bergenthal (toutes les Doneck Dolphins Trier). L'équipe de volley assis est composée de Heiko Wiesenthal et Torben Schiewe (TV Guls) et de Francis Tonleu de BSG Emmelshausen. En rugby en fauteuil, les athlètes de Rhénanie-Palatinat Florian Bongard, Michael Volter et Maximilian Stolz (tous les RSG Koblenz) concourront à Paris. Deux entraîneurs de l'État contribueront également au basket et au rugby en fauteuil.

Les athlètes recevront une prime de participation de 5 000 euros de la Rhénanie-Palatinat Sport Aid s'ils remplissent les conditions de financement. Des récompenses sont également attribuées : 15 000 euros pour l'or, 10 000 pour l'argent et 5 000 pour le bronze. Des primes supplémentaires sont disponibles jusqu'à la huitième place.

Les Paralympiques se termineront le 8 septembre. À Paris, un total de 4 400 athlètes de 182 nations concourront dans 22 sports pour les médailles. L'Allemagne est représentée par 65 femmes et 78 hommes, ainsi que cinq guides.

Les compétitions pour les athlètes en situation de handicap sont similaires aux Jeux olympiques et ont lieu tous les quatre ans dans la même ville hôte que les Jeux d'été ou d'hiver. Depuis 1960, les athlètes concourent pour les médailles paralympiques tous les quatre ans en sports d'été. Le terme Paralympiques est dérivé des mots anglais paraplégique (paralysé des deux côtés) et Olympiques (Jeux olympiques).

