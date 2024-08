Dix morts et plusieurs blessés dans un accident de bus en Turquie

Dans un grave accident de bus en Turquie, au moins dix personnes ont perdu la vie. Vingt-cinq autres ont été blessées lorsque l'autocar interurbain a heurté un pilier de route, selon les informations de la télévision d'État TRT, citant le gouverneur de la province d'Ankara.

Des images ont montré les équipes de secours fouillant dans les débris du bus. On a rapporté que le conducteur était également parmi les morts. L'accident s'est produit tôt le matin, au sud-ouest de la capitale turque Ankara, dans le district de Polatlı. Le bus se rendait de la ville côtière égéenne d'Izmir à la ville d'Ağrı, à plus de 1 300 kilomètres à l'est de la Turquie. Ce n'était pas un bus touristique. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Le rapport du gouverneur a mentionné qu'au moins vingt-cinq personnes avaient été blessées dans l'accident de bus. Suite à l'incident, les passagers blessés ont été transportés dans des hôpitaux locaux pour recevoir des soins médicaux.

