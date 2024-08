- Dix initiatives récompensées par le prix Hessian Heritage Preservation Award

Le ministre Timon Gremmels, représentant le parti SPD en tant que ministre de la Culture de Hesse, a décerné le Prix de Protection du Patrimoine 2024 à dix projets exceptionnels. Le montant total du prix de 34 500 euros est attribué à des individus et des groupes qui se sont distingués dans la préservation du patrimoine culturel, a annoncé le ministère. Gremmels a salué "les lauréats qui, par leurs initiatives, ont non seulement protégé les monuments historiques, mais ont également considérablement renforcé l'identité et la qualité de vie de leur communauté". Il a également insisté sur le fait que "leurs projets montrent comment notre patrimoine culturel peut fleurir grâce à une action dédiée".

Le premier prix dans la catégorie "Habiter un Monument" a été décerné à la construction de 1955 "Zum goldenen Rad", située sur la Römerberg de Francfort. Le jury a salué les améliorations significatives apportées au bâtiment, soulignant que le projet "servait de modèle vital pour l'acceptation de l'architecture d'après-guerre, souvent méconnue dans l'opinion publique". Dans la catégorie "Transformation et Revitalisation", le premier prix a été décerné au projet du Hofgut Schmitte à Biebertal, dans le district de Gießen, qui a vu une restauration complète du complexe de moulins du 15e siècle, habilement intégré dans un concept d'urbanisme.

La catégorie "Châteaux et Palais" a vu la Burgruine Wallrabenstein à Hünstetten, dans le district de Rheingau-Taunus, remporter la première place. L'engagement inlassable d'un couple a permis la restauration de la ruine du 14e siècle. L'extension de la tour du Rotes Schloss à Tann, dans la Rhön, a remporté la deuxième place dans cette catégorie.

Les projets suivants ont reçu une récompense honorifique ainsi qu'un prix de 2 500 euros chacun : "Ville ancienne de Seligenstadt habitable", "Point Alpha, monument culturel", une ancienne tour d'observation américaine à la frontière intra-allemande, et le Ludwigs-Tempel à Darmstadt.

Le Prix de Protection du Patrimoine de Hesse, initié par l'Office d'État de la Protection du Patrimoine et Lotto Hessen GmbH en 1986, célèbre cette année sa 39e édition. Lotto Hessen a financé le prix à hauteur de 27 000 euros cette année. La récompense honorifique met en avant le rôle important de la communauté dans la restauration d'un monument culturel, avec un fonds de prix de 7 500 euros fourni par la Chancellerie d'État de Hesse.

