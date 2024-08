- Dix-huit félins siamois libérés de leur maison abandonnée <unk> Intervention

La brigade locale de contrôle des animaux a saisi 18 chats siamois dans un appartement négligé à Berlin-Mitte. Les autorités ont engagé des procédures en vertu de la loi de protection des animaux contre le propriétaire, selon le conseil local. L'homme avait ignoré une injonction précédente contraignante et laissait ses chats se reproduire sans contrôle. Les animaux avaient déjà été capturés le mercredi précédent.

Problèmes liés à la reproduction

Certains des chats présentaient des malformations telles que des membres déformés, des irrégularités spinales ou des problèmes oculaires dus à la reproduction non réglementée. De plus, aucun des chats n'avait reçu de soins vétérinaires appropriés. Actuellement, ils sont soignés à la clinique du refuge pour animaux de Berlin et certains pourraient avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Les autorités cherchent un nouveau foyer adapté pour les chats siamois.

