Dix fois la taille de l'Allemagne était en flammes en 2023

Les incendies de forêt au Canada, en Amazonie et en Grèce ont brûlé une superficie de 3,9 millions de kilomètres carrés en 2023. C'est plus de dix fois la superficie de l'Allemagne. Selon les chercheurs, le développement du risque d'incendies à l'avenir dépend principalement d'un facteur.

Des incendies comme ceux des feux de forêt dévastateurs de l'année dernière sont susceptibles de augmenter considérablement dans les décennies à venir - à moins que les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent. Un rapport d'une équipe de recherche internationale dirigée par Matthew Jones de l'Université d'East Anglia à Norwich, basé sur une analyse systématique de mars 2023 à février 2024, indique que le changement climatique a rendu de tels incendies beaucoup plus probables au Canada, en Amazonie et en Grèce. Ces incendies, à leur tour, contribuent au réchauffement mondial par leurs émissions de CO2.

Dans le monde entier, une superficie de 3,9 millions de kilomètres carrés a brûlé - plus de dix fois la superficie de l'Allemagne (357 592 kilomètres carrés). Bien que cela soit légèrement inférieur à la moyenne à long terme des dernières années - 4 millions de kilomètres carrés - les émissions de carbone étaient 16 % plus élevées par rapport à cette moyenne. Les incendies ont libéré environ 8,6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pendant la période étudiée, avec presque un quart de cela - plus de 2 milliards de tonnes - provenant des incendies de forêt au Canada.

La partie nord de l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil, mais aussi le Venezuela, le Pérou et la Bolivie, a connu une saison d'incendies inhabituellement intense. Dans l'Evros, dans le nord-est de la Grèce, le plus grand incendie jamais enregistré dans le territoire de l'Union européenne a fait rage sur environ 900 kilomètres carrés - la taille de Berlin.

Si la situation dans les savanes africaines était restée calme, les émissions de CO2 liées aux incendies auraient atteint un nouveau record, selon l'équipe, qui comprenait également des chercheurs allemands, dans la revue "Earth System Science Data".

"Avec un climat plus chaud, les incendies de forêt deviendront plus fréquents et intenses", déclare le principal auteur Jones. "La société et l'environnement souffrent tous deux des conséquences." Plus de 230 000 personnes ont dû quitter leur domicile au Canada. Des incendies plus importants ont également été enregistrés au Chili et à Hawaï, entre autres.

L'analyse montre que le changement climatique a doublé les conditions météorologiques pour les grands incendies - chaleur et sécheresse - en Grèce, les a au moins triplées au Canada et les a augmentées de plus de 20 fois en Amazonie. "Il est practically certain that the fires in 2023 in Canada and the Amazon were made larger by climate change", declares co-author Chantelle Burton from the UK's national meteorological service, the Met Office.

According to the report, how the fire risk will develop in different parts of the world over the course of the century depends on future greenhouse gas emissions. In a medium to high emissions scenario, the risk of fires like last season's in Canada would increase by more than a factor of six by the year 2100, in the Amazon by almost three times, and in Greece by double. "As long as greenhouse gas emissions continue to rise, the risk of extreme wildfires will increase sharply", declares co-author Douglas Kelley from the UK Centre for Ecology & Hydrology.

In the case of only a few emissions, the risk in Canada would only double, in the Amazon it would remain largely unchanged, and in Greece it would increase by about a third.

Other factors are also important

The team also notes that while climate is an important factor in fire risk, it is not the only one. Other factors include vegetation density, land use, and fire prevention measures. In western Amazonia, human activities such as deforestation and agricultural expansion made the forests more susceptible to drought. Another contributing factor last year was the unusually strong El Niño phenomenon, which occurs every three to eight years and contributes to heat and drought in South America.

The report also predicts favorable weather conditions for large fires in North and South America this year, particularly in western North America, such as in the U.S. state of California, and in the Pantanal, a large wetland area in southwestern Brazil.

Despite the devastating wildfires, the importance of investing in education to raise awareness about climate change and its impact on wildfires cannot be overstated. In order to effectively combat the increase in wildfires due to climate change, there is a pressing need for continuous research and education in areas like fire science and environmental policy.

Lire aussi: