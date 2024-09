- Dix ans se sont écoulés depuis la mort de Joachim Fuchsberger.

Si vous vous souvenez de Joachim Fuchsberger, vous pourriez montrer des signes de vieillissement. Cet acteur et animateur de télévision bien connu, populairement appelé "Blacky", a acquis sa renommée lors des débuts de la télévision allemande avec des émissions comme "Auf los geht's los" et des films tels que des drames romantiques et des thrillers comme "Le Moine maléfique". C'étaient les bons vieux temps, comme Fuchsberger lui-même l'a reconnu en 2007 lorsqu'il a fêté ses 80 ans, en déclarant : "Je suis le dinosaure de la télévision". Mais ces temps sont maintenant révolus. Il y a exactement dix ans aujourd'hui, la star récompensée à de multiples reprises est décédée dans sa maison de la banlieue de Munich de Grünwald, où il vivait avec sa femme et compagne aimée, Gundula, jusqu'à son décès.

Une vague de tristesse immense a suivi. Des personnalités telles que l'acteur Ralf Bauer, la légende du football Franz Beckenbauer, l'actrice Uschi Glas et la star de la pop Udo Jürgens ont pleuré la perte d'un ami et compagnon, tout comme des fans innombrables. Il y a eu une forte réponse émotionnelle, bien que peut-être pas de la manière que le défunt aurait préférée, comme l'a souligné l'humoriste Oliver Kalkofe. "Mais aujourd'hui, nous versons quelques larmes, purement pour nos raisons égoïstes, car nous n'étions pas prêts à dire au revoir tout de suite. À partir de demain, nous sourirons et serons heureux chaque fois que nous penserons à vous."

Défiance plutôt qu'obéissance aveugle

L'enfance et l'adolescence de Fuchsberger n'ont pas annoncé sa montée en popularité. Né à Stuttgart en 1927, fils d'un représentant de machines de composition, il a grandi à Düsseldorf et à Heidelberg. Se soumettre au régime nazi en tant qu'adolescent n'était pas facile pour lui. "Les enseignants ont appris à leurs élèves à être obéissants avant tout, à être d'accord avec tout, et je n'étais pas comme ça", a-t-il rappelé dans une interview. "J'ai toujours été un peu rebelle, contre tout ce qui ne me semblait pas logique."

Amoureux fade et enquêteur d'horreur

Dans les années 1950, Fuchsberger est passé sur grand écran - et a souvent joué aux côtés d'actrices célèbres comme Romy Schneider, Marianne Hold et Senta Berger. Fréquemment, il incarnait "cet amoureux plutôt fade et stupide", comme il l'a décrit lui-même, sans grande sympathie. Cependant, des films comme "Les Jumelles du Zillertal" ont commencé à l'ennuyer, alors dans les années 1960, il s'est tourné vers les films d'horreur. "Cette période merveilleuse avec Edgar Wallace était une échappatoire de l'époque du film Heimat pour moi", a-t-il décrit. Depuis, il a joué dans des films d'horreur comme "Les Yeux morts de Londres" et, en 2007, dans la parodie "Neues vom Wixxer", un clin d'œil au "Moine maléfique".

Outre le jeu, Fuchsberger est devenu un animateur populaire avec des émissions comme "Ne vous énervez pas" et "Auf los geht's los". Cependant, tout le monde n'appréciait pas son style détendu et ses remarques impertinentes. Et une apparition en 1983 en chemise de nuit a causé un certain émoi. Il remplissait simplement un pari perdu lors de l'émission "Wetten, dass...?". Certains dans le public ont trouvé cela embarrassant. Et il y a eu de plus en plus de critiques. En 1986, il a dû abandonner son émission de radio en direct "Auf los geht's los" sur ARD en raison de taux d'écoute en baisse. Fuchsberger est parti et a disparu pendant un moment pour sa maison choisie en Australie. Mais il est resté présent à la télévision allemande avec des rapports télévisés de Down Under, qu'il a produits avec son fils Thomas, compositeur et musicien.

Les dernières années de Fuchsberger et de son épouse, ils les ont passées à Grünwald. Cependant, en 2010, ils ont subi un coup terrible. Leur seul fils, Thommy, est décédé. Une blessure qui ne guérira jamais. "À notre âge, c'est une fin brutale de la joie de vivre que nous avions encore", a expliqué Fuchsberger peu après. "Nous avons perdu ce qu'il y a de plus précieux - notre seul fils."

Six Décennies d'Amour Vrai

Le couple a été laissé seul, lié par un amour profond et se soutenant tendrement l'un l'autre. Pendant presque soixante ans, ils ont été mariés, sans scandale, avec une répartition progressive des rôles. "Ma principale tâche dans notre mariage : j'ai cuisiné presque tous les jours depuis notre mariage, sauf quand je tournais", a révélé un jour Fuchsberger. "Ma femme est beaucoup mieux avec l'argent, elle gère les finances." Il faisait souvent référence à Gundula en l'appelant son "gouvernement".

Ils n'ont pas pu célébrer leur 60ème anniversaire de mariage le 2 décembre 2014 - Fuchsberger est décédé environ trois mois plus tôt, comme il l'avait souhaité un jour : "Quand l'un de nous rend l'âme, j'espère que ce sera moi."

