- Dix ans dans le "Rouleau des Lions": des informations sur son fonctionnement caché

Ralf Dümmel n'a pas l'air d'un majestueux lion aujourd'hui, mais plutôt d'une grenouille Arrow-poison hautement colorée. La tenue du businessman de 57 ans pour le "Die Höhle der Löwen" de Hambourg est saturée d'un vert intense et vibrant, de sa chemise à ses semelles et chaussettes. Mentalement, Dümmel semble manquer de la patience d'un grand félin, préférant passer à l'action plutôt que d'attendre. Une âme charitable l'aide à enfiler une élégante chaussure de gentleman avant le début du spectacle.

Dümmel se trouve dans sa loge, se préparant pour "Die Höhle der Löwen", un rôle qu'il joue depuis 2016 et qui continue de susciter une certaine excitation en lui. "Mon équipe a même suggéré d'attacher des moniteurs de pouls et d'installer une tente à oxygène ici", confie-t-il.

Il est confronté à des questions importantes. Qui rencontrera-t-il aujourd'hui ? Et surtout, quoi emportera-t-il avec lui ? Les fans de l'émission ont surnommé cela "Dümmeling". Cependant, si Dümmel ne parvient pas à conclure une affaire, l'investisseur regrette : "Je me sens juste vaincu."

Dümmel incarne l'essence de "Die Höhle der Löwen". Dans ce spectacle de Vox, les gens présentent leurs idées commerciales ou leurs inventions aux investisseurs - les "lions". Dümmel est l'un des "lions" les plus expérimentés. Les "lions" haussent les sourcils, prennent des notes et décident finalement d'investir ou non.

Certains fondateurs quittent le plateau déçus, tandis que d'autres sont tant recherchés que les investisseurs se livrent à des enchères compétitives. Le spectacle est un mélange de séminaire sur les affaires et d'éléments de soap opera, et il est vraiment unique.

Récemment, l'émission, originaire du Japon, a célébré son 10ème anniversaire. La saison jubilaire commence lundi (2 septembre, 20h15, Vox), avec Werner Hansch, la "voix de la région".

Les "lions" originels, Jochen Schweizer et Frank Thelen, feront une apparition spéciale, ainsi que Judith Williams, la "lionne" de la première saison, après une courte absence.

Il y a de nombreuses histoires à raconter pour le jubilé : des affaires qui ont échoué et des idées commerciales absurdes, des confrontations de lions, de l'argent et de l'attitude des Allemands à son égard, des idées réussies et des produits étranges. Cependant, on peut également visiter les décors de l'émission un jour de tournage et parler aux "lions". Ils sont heureux d'ouvrir leurs loges.

Juste quelques pas plus loin de la loge de Dümmel, on rencontre Janna Ensthaler. Elle a des notes à la main, "Ici, j'essaie de faire des calculs", explique-t-elle. Les chiffres sont importants dans "Die Höhle der Löwen". Les noms, les chiffres, il ne faut pas les mélanger. La chaîne met en avant que les "lions" investissent leur propre argent et font des "vrais affaires". Ensthaler est connue pour son expertise en "technologies durables" et "innovation numérique".

Mais pour l'instant, elle est encore concentrée sur le présent. Les jours de enregistrement, les "lions" rencontrent cinq fondateurs différents. Avant cela, elle se sent comme face à une "montagne", dit-elle. "Le matin, nous devons être tout aussi frais qu'en soirée, n'est-ce pas ?" Apparemment, environ 42 000 tasses de café ont été consommées pendant les 10 ans de l'émission.

Quelques pas plus loin, Nils Glagau se trouve devant un portant de vêtements. On pourrait silencieusement se demander si une discussion approfondie sur la théorie des couleurs entre le quadragénaire et Ralf Dümmel pourrait faire un spectacle divertissant. Les deux semblent vraiment apprécier cet échange intellectuel. "J'aime un peu de couleur parfois", reconnaît Glagau avec un sourire détendu.

Glagau et Dümmel ont une saine concurrence à l'écran, selon ce dernier. "Je pense que j'ai eu le plus de désaccords avec Ralf", admet Glagau avec un rire. "Mais le meilleur moment, c'est quand tous les cinq 'lions' sont intéressés par un fondateur", ajoute-t-il avec enthousiasme. "Ce sont des moments magiques."

Tillman Schulz, le plus jeune investisseur de 34 ans, suit dans la loge suivante. Il a récemment participé à l'émission RTL "Let's Dance", mais cela ne s'est pas bien passé. Cependant, il semble plus à l'aise sur la scène des "Lions". Il attend avec impatience le spectacle. En parlant des fondateurs, il dit avec affection : "Nous, les 'lionnes' et les 'lions', disons toujours qu'ils viennent avec leur 'bébé' et veulent que nous les aidions à le faire grandir ensemble."

Dans la loge de Tijen Onaran, l'investisseur aborde sans hésitation les sujets de la diversité, de la visibilité et de la numérisation. Elle aime les discussions. Elle vient de terminer un "pitch", en présentant un fondateur. "La dynamique était définitivement excitante", rapport

Quelle que soit votre affection ou votre aversion pour l'émission, elle a été un précurseur en 2014. La saison la plus triomphante a été la cinquième en 2018, avec une moyenne de 2,96 millions de téléspectateurs - sur Vox, une chaîne souvent considérée comme un "espace bien-être", se concentrant sur des sujets doux comme la cuisine et les voyages.

Amiaz Habtu, le modérateur qui remplit une loge avec des chaussures ("J'aime simplement collectionner les chaussures - et je préfère avoir la paire idéale pour chaque tenue que je porte."), se souvient de how d'autres chaînes hésitaient à expérimenter un tel format à l'époque. "Ils ont dit : Ça ne marchera pas en Allemagne, parce que en Allemagne, personne ne parle d'argent. Et encore moins de leur solde bancaire." Le quadragénaire fait partie de l'émission depuis le début.

Habtu a une formation en administration des affaires et comprend le contenu. En même temps, il sert de béquille émotionnelle. Il accueille chaleureusement les fondateurs qui ont été renvoyés avec leur soi-disant idée brillante. Habtu est responsable de l'empathie dans le format.

Enfin, il est intéressant de noter comment Ralf Dümmel parvient quelque peu à coordonner la semelle de ses chaussures avec la couleur de ses pochette. La réponse pourrait vous intriguer. "Lorsque j'achète une chemise, je fais toujours faire une pochette assortie dans le même tissu et de la même couleur que la chemise", reveals-t-il.

Ensuite, il remet ces inserts à un spécialiste de lhabillage de voiture, qui a un jour habillé sa voiture pour lui. Dümmel lui a demandé ses préférences en matière de couleurs à l'époque. L'homme a répondu : toutes. Maintenant, il a les semelles de chaussures de Dümmel habillées de couleurs assorties. "Ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais j'aime ça", dit Dümmel.

Il a opté pour ce montage.

