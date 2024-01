Dix ans après l'explosion, le football chinois est en chute libre

Dix ans après que l'argent chinois ait fait des vagues sur le marché mondial du football, la certitude que la Chine deviendrait un acteur majeur du jeu ressemble de plus en plus à un pari à long terme.

La décision de renoncer aux droits de la phase finale de la Coupe d'Asie de l'année prochaine, prise par la Chine le week-end dernier en invoquant les incertitudes de Covid-19, laisse le football chinois face à un avenir incertain.

L'organisation du championnat continental quadriennal dans neuf arènes flambant neuves et un stade reconstruit était censée être un tremplin vers la réalisation de l'ambition du président Xi Jinping d'accueillir la Coupe du monde.

Ce rêve semble aujourd'hui plus éloigné que jamais.

L'impact écrasant de la crise sanitaire mondiale et la poursuite par la Chine d'une stratégie "zéro covide", associés à des difficultés croissantes au sein du secteur commercial qui finançait de nombreux clubs du pays, ont plongé le football dans la tourmente.

"L'écosystème sportif chinois n'est plus aussi brillant", a déclaré Mark Dreyer, de China Sports Insider, à Reuters.

"Qui ferait confiance à la Chine pour une candidature à la Coupe du monde, compte tenu de tout ce que nous avons vu ces deux dernières années à cause de la pandémie ?

"En termes de football, nous avons assisté à un véritable boom et à un effondrement.

Le climat actuel est bien loin du jour, il y a 10 ans mardi, où Guangzhou Evergrande a dévoilé le vainqueur de la Coupe du monde Marcello Lippi en tant qu'entraîneur principal avec un salaire annuel de 10 millions d'euros (10,44 millions de dollars).

Une nouvelle ère

L'arrivée de l'Italien a marqué le début d'une nouvelle ère pour le football chinois, largement alimentée par l'argent d'ambitieux promoteurs immobiliers déterminés à réaliser le rêve de Xi.

Dix-huit mois après son arrivée, Lippi a mené Guangzhou au titre de champion d'Asie. Deux ans plus tard, un autre vainqueur de la Coupe du monde, Luiz Felipe Scolari, a répété l'exploit.

Hormis la faiblesse persistante de l'équipe nationale, le football est en plein essor en Chine et les sommes dépensées pour recruter des joueurs et des entraîneurs du monde entier augmentent au fur et à mesure que la Chinese Super League prospère.

En 2016, Oscar a quitté Chelsea pour Shanghai et un salaire d'un peu moins d'un demi-million de dollars par semaine, suivant les traces de son compatriote brésilien Hulk, qui a quitté Saint-Pétersbourg pour un montant d'environ 50 millions de dollars.

Les entrepreneurs du pays, quant à eux, ont afflué vers l'Europe dans le but d'importer de l'expertise dans l'industrie footballistique naissante de la Chine. L'Atlético de Madrid, l'AC Milan et l'Inter Milan sont bientôt passés sous contrôle chinois.

Les instances dirigeantes ont été courtisées. La FIFA s'est associée à Wanda Sports et Alibaba, propriété de Jack Ma, s'est engagé à sponsoriser la Coupe du monde des clubs élargie lors de sa relance prévue en Chine en 2021.

Une candidature à l'organisation de la Coupe du monde en 2030 ou 2034 était attendue et les droits de la Coupe d'Asie 2023 ont été obtenus lors du congrès extraordinaire de la Confédération asiatique de football qui s'est tenu à Paris en 2019.

Le changement était déjà dans l'air avant que Covid-19 n'apparaisse fin 2019, mais la pandémie mondiale qui s'en est suivie a entraîné le jeu dans sa chute.

La fièvre du rêve

La Coupe du monde des clubs 2021, non élargie, a été confiée aux Émirats arabes unis et les droits de la Coupe d'Asie ont été restitués, laissant les espoirs de la Chine d'accueillir la Coupe du monde un peu plus qu'un rêve de Covid-19.

Dans les clubs, le déclin a été tout aussi rapide : le Jiangsu FC, qui appartient au groupe Suning, propriétaire de l'Inter Milan, a fermé ses portes quelques mois après avoir remporté le titre de la Chinese Super League 2020.

La pression exercée par le gouvernement sur les promoteurs lourdement endettés a entraîné une réduction du financement de nombreux clubs, dont Guangzhou, tandis que la poursuite d'une stratégie "zéro covide" a transformé la CSL en une coquille vide.

Avec des salaires nettement inférieurs et la sombre perspective de jouer dans des bulles biosécurisées sans supporters, peu de joueurs de haut niveau qui affluaient autrefois dans la ligue sont restés.

La 19e saison de la CSL devrait débuter le mois prochain, mais la date exacte est encore incertaine.

"Xi Jinping est connu pour être un fan de football, mais ce sport ne figurera pas parmi ses priorités à l'heure actuelle", explique M. Dreyer, auteur de Sporting Superpower : An Insider's View on China's Quest to Be the Best.

"Il était évident qu'il vivrait assez longtemps pour voir la Chine organiser une Coupe du monde, mais je pense maintenant qu'il n'y a que 50 % de chances.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com