Diwali en Inde : Comment la fête des lumières est-elle célébrée ?

Dans le nord du pays, Diwali est souvent une fête bruyante, marquée par une cacophonie de pétards dans les rues et une explosion de jeux de hasard cérémoniels dans les foyers.

Les citadins les plus riches s'offrent de l'or, des bijoux, des vêtements et des cadeaux coûteux tels que des appareils électroniques, qu'ils achètent pour eux-mêmes et pour leurs proches.

Dans les villages tranquilles, comme ceux qui parsèment le vaste État du Maharashtra, à l'ouest de l'Inde, la célébration de la fête des lumières est généralement plus simple, caractérisée par d'humbles offrandes et des festins sains.

Les pétards sont rares, voire inexistants, et nombreux sont ceux qui suivent leurs propres traditions tribales. La plupart des villageois essaient d'acheter de nouveaux vêtements, mais peu d'entre eux peuvent s'offrir de l'or, des bijoux ou des cadeaux élaborés.

Les dates annuelles de Diwali sont aussi fluctuantes que les types de réjouissances que l'on peut y trouver. La fête est généralement célébrée pendant cinq jours, le jour le plus important étant le troisième.

En 2018, le nord de l'Inde célèbre ce jour le mercredi 7 novembre. En revanche, elle tombe le mardi 6 novembre dans le sud de l'Inde, où elle est appelée Deepavali.

Voici quelques-unes des façons les plus populaires de célébrer cette fête.

Traditions courantes

Certains rituels de Diwali sont communs à la majeure partie du sous-continent.

En ville comme à la campagne, de petites lampes à huile en argile (diyas) sont placées sur le seuil des maisons, des magasins et des bureaux pendant les cinq jours de la fête pour célébrer la légende du retour du dieu hindou, Lord Rama, dans son royaume après 14 ans d'exil. Selon la mythologie, son peuple a allumé des diyas pour saluer son retour.

Les hindous des villes et des villages croient également que, pendant Diwali, la déesse hindoue de la richesse, Lakshmi, visitera leurs maisons si elles sont éclairées, propres et joliment décorées.

Les fenêtres et les portes sont laissées ouvertes pour laisser entrer la déesse, et les maisons sont nettoyées de fond en comble.

Des rangolis aux couleurs vives sont dessinés avec les doigts sur le sol à l'entrée des maisons et des bureaux. Ces dessins géométriques sont généralement des symboles de la nature. Ils ont pour but de souhaiter la bienvenue aux invités et d'encourager Lakshmi à entrer.

Les jeux de cartes sont souvent pratiqués dans les villages et les villes, car il est généralement considéré comme de bon augure de jouer pendant le Diwali.

Cela vient d'une légende selon laquelle une divinité hindoue aurait joué aux dés avec sa consort le quatrième jour de Diwali et qu'elle aurait gagné. Certains hindous pensent que Lakshmi peut être invoquée en jouant.

Faites vos jeux

Les parties de jeu sont un passe-temps particulièrement populaire pendant Diwali à Mumbai. Elles commencent généralement à 22 heures dans les bungalows et les fermes et se poursuivent jusqu'à 5 heures du matin.

"Les gens n'ont pas peur de perdre, cela fait partie de l'ambiance et les gens s'amusent", explique Vikram Mehta, fondateur de Red Om Entertainment à Mumbai. "Tout le monde s'habille, tout le monde est en vacances, tout le monde s'invite chez soi, il y a beaucoup de chaleur.

Divers jeux sont organisés. Le plus populaire est le Teen Patti (jeu de cartes à trois cartes), mais le blackjack et le poker sont également très appréciés.

"Les gens s'assoient sur des matelas à même le sol. Il y a des salles où les enfants jouent pour s'amuser et d'autres où les enjeux sont plus élevés", explique M. Mehta. Les maisons sont décorées de diyas, les gens portent des vêtements traditionnels indiens, les serviteurs se promènent avec des plateaux de kebabs, de biryani et de sucreries indiennes, ajoute-t-il.

Dans tout le pays, des sucreries indiennes - appelées mithai - sont échangées et les gens organisent de grandes réunions de famille chez eux.

Nouvelle année, nouveaux comptes

Diwali marque également le début de la nouvelle année financière hindoue, et de nombreux hommes d'affaires, négociants et commerçants ouvrent de nouveaux livres de comptes. Dans certains États, notamment au Gujarat, les hommes d'affaires vénèrent leurs livres de comptes.

D'autres rituels sont célébrés dans les villes et les villages à l'occasion de chacun des cinq jours. Par exemple, le dernier jour de Diwali, dans de nombreuses régions de l'Inde, une sœur cuisine pour son frère et celui-ci lui offre des cadeaux pour célébrer l'amour entre frères et sœurs.

"Le monde moderne évolue et les festivals sont le seul moyen de préserver notre culture et nos traditions. Pour nous, Diwali représente la victoire du bien sur le mal, le retour du bien dans nos vies et le début d'une nouvelle année avec une approche positive et en oubliant tout le mal qui s'est produit", explique Heena Damle, une femme au foyer de Mumbai.

"Vous préparez des tables avec des sucreries à offrir si quelqu'un vient chez vous", ajoute son neveu Pranav Damle.

Allumer la nuit

En règle générale, les pétards sont allumés dès le crépuscule, et souvent pendant toute la nuit. Le bruit est censé annoncer la défaite du mal et attirer l'attention des dieux.

Santosh, chiffonnier, dont la famille a émigré d'un village maharashtrien à Mumbai, raconte : "Les gens dans les villages ont des moyens limités, donc ce n'est pas très spectaculaire. À Mumbai, les riches la célèbrent en grande pompe. Nous assistons à des feux d'artifice gigantesques et pouvons nous procurer des biscuits de fantaisie."

Certains craignent toutefois que les traditions originelles de Diwali ne se perdent dans les villes.

Inir Pinheiro est directeur général de Grassroutes, qui promeut un tourisme villageois responsable et emmène des Indiens urbains dans des villages tribaux. Il explique que nombre d'entre eux souhaitent "voir une façon authentique de célébrer Diwali, un endroit moins bruyant et se reconnecter avec les gens".

"Je pense que les citadins commencent à se rendre compte qu'il y a beaucoup de spectacle dans la façon dont le Diwali est célébré et qu'il s'agit d'un événement très matérialiste. Les gens veulent voir s'il y a quelque chose de plus dans cette célébration", explique M. Pinheiro.

L'espoir de la récolte

Dans le village de Purushwadi, au Maharashtra, qui compte 500 habitants, les familles de cinq personnes vivent généralement dans des maisons en pierre à deux chambres. Dutta Kondar, un agriculteur de la tribu Mahadeo Koli, explique que Diwali est une "célébration de la fin de la récolte de kharif (cultures pluviales)".

Comme la récolte est le moment où les villageois gagnent de l'argent, ils effectuent une Lakshmi puja (rituel de prière) sur leurs biens à Diwali, en remerciant et en priant pour une bonne récolte à venir.

"Nous faisons une petite puja pour notre bétail, nos céréales et notre argent", explique Kondar. Les membres de la famille tiennent une assiette d'offrandes aux dieux et chantent des prières tout en faisant tourner l'assiette autour des biens, explique-t-il.

"Pour que nos corps soient prêts pour l'hiver, nous mangeons beaucoup d'huile et de sucreries", ajoute Kondar.

"Lorsque quelqu'un entre dans leur maison, les villageois s'offrent des friandises. Mais ils n'achètent pas de cadeaux les uns pour les autres, l'argent étant une contrainte importante", explique Pinheiro.

Les valeurs du village

Comme beaucoup de villages ruraux en Inde, Purushwadi a ses propres rituels. Pinheiro explique que l'un des plus populaires est la cérémonie locale de chant.

"Les enfants font le tour des maisons en tenant des lanternes faites à la main avec des bâtons et des brindilles, et ils chantent des chansons en marathi à l'intention des habitants des maisons. En échange, ils reçoivent de l'huile et des céréales", explique M. Pinheiro.

"La différence dans la façon dont Diwali est célébré dans les villages est qu'il est célébré avec plus de simplicité. C'est une occasion rare d'acheter des vêtements et de manger de bons plats, et ils célèbrent l'aboutissement de plusieurs mois de dur labeur. Dans les villes, la fête est moins axée sur la communauté, plus bruyante et plus axée sur les dépenses et la frime", ajoute M. Pinheiro.

Cet article est une mise à jour d'un article publié pour la première fois en 2012.

