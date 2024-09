Diverses décapotables et roadsters en édition limitée proviennent de marques renommées comme Mercedes et Porsche.

Les chiffres de décapotables et de roadsters sur les routes diminuent, mais cela n'empêche pas le marché du luxe de se porter à merveille pour les pièces uniques et les articles de collection. La demande augmente avec la hausse des prix et la quantité limitée de ces modèles.

Malheureusement, nous voyons de moins en moins de véhicules de production de masse en circulation, et de nombreux de leurs homologues sont supprimés sans être remplacés. Cependant, le marché de niche pour les véhicules haut de gamme, décapotables, est en plein essor. Voici cinq récents ajouts à ce club exclusif :

Mercedes : Assoiffée de Vitesse

Mercedes se considère comme le champion de l'opulence automobile, mais jusqu'à présent, elle s'est principalement concentrée sur les schémas de couleurs et les selleries en cuir. Cependant, le constructeur allemand se lance maintenant dans le marché des petites séries de luxe avec le lancement du Concept AMG Pure Speed, la première offre d'une nouvelle série de prestige.

Ce décapotable présente une conception à deux places, ouverte, suivant l'architecture de la dernière SL mais avec quelques ajustements pour les pièces de collection. Le nez s'inspire de la supercar AMG One et abandonne les sièges arrière du roadster. Le changement le plus frappant est l'absence de pare-brise, remplacé par un arceau de sécurité inspiré de la Formule 1.

Le cœur du Concept AMG Pure Speed reste son moteur hybride haute performance, capable de 816 chevaux, faisant de lui le SL le plus musclé à ce jour. Bien que le prix soit appelé à augmenter considérablement, dépassant les 223 720 euros demandés pour le modèle le plus cher de la SL d'origine.

Il y a douze ans, Mercedes a introduit un roadster extrême pour booster les ventes de la SL - une stratégie marketing prometteuse qui s'est avérée être une entreprise lucrative pour ses propriétaires. Les 75 SLR 722 Stirling Moss exclusives sont maintenant très recherchées parmi les amateurs de Mercedes.

BMW Skytop Concept : S'élevant au-dessus

Tout comme Mercedes, BMW explore désormais la perspective de mini-séries avec leur Skytop Concept, présenté cet printemps avec une possibilité de production. Techniquement, la conversion d'une deux places en décapotable serait relativement simple, car le nouveau modèle est basé sur la BMW 8-Série, disponible actuellement en coupé, GranCoupe et décapotable.

Les designers de BMW ont transformé la disposition d'origine en une deux places décapotable, rappelant la légendaire Z8, avec des caractéristiques de design distinctives comme le capot bombé, la grille de kidney et les feux arrière fins. Le véhicule est également propulsé par le même moteur V8 le plus puissant que la Z8, mais la puissance a presque doublé, passant de 400 chevaux à 625 chevaux.

Si le concept passe en production, le prix augmenterait probablement avec la quantité, et les 200 000 euros pour l'M8 non décapotable, ouverte, monteraient sans doute considérablement.

Bentley Batur Cabrio : Vibrant dans le Vent

Cherchant à ajouter de l'exclusivité à leurs offres déjà exclusives, Bentley limite la production du Batur et prévoit de libérer 16 décapotables, après la série de 18 coupés. Les prix pour les variantes décapotables dépassent les 2 500 000 euros.

Bien qu'il partage la technologie avec le Continental GT actuel, le Batur présente le troisième génération de moteur W12, résultant en 750 chevaux. Les décapotables seront très personnalisables, permettant aux clients de personnaliser les caractéristiques comme le toit et les matériaux intérieurs, avec la possibilité d'incorporer des accents uniques générés par des imprimantes 3D.

Rolls-Royce Arcadia Droptail : Entre le Ciel et la Terre

Rolls-Royce n'est pas étranger à la satisfaction des demandes de sa clientèle, offrant souvent une personnalisation individuelle sur ses voitures de luxe. Bien que les choix de couleur de base et la grain de bois puissent coûter des centaines de milliers d'euros aux clients, certains clients ont des idées encore plus uniques en tête.

L'Arcadia Droptail, présenté comme un remake de Rolls-Royce Dawn pour un client non nommé de Singapour, en est un exemple parfait. La deux places décapotable présente une zone arrière rappelant un yacht et a pris quatre ans à réaliser. Compte tenu que la menuiserie seule a pris 8 000 heures et la peinture un autre 1 000 heures, il n'est pas étonnant que le prix final soit estimé entre 20 et 30 millions d'euros.

Porsche 911 Speedster : Faire en sorte que cela se produise

Quelle que soit l'idée de client qui puisse sembler inaccessible, Porsche est toujours prêt à relever le défi - comme dimostré avec la 911 Speedster. Avec seulement 1 948 unités disponibles, ce décapotable deux places est prix bien au-dessus de la Carrera 4S, estimé à environ 285 000 euros.

Le coût de cette personnalisation n'a pas été révélé par Porsche, mais on estime qu'il se situe entre trois et six millions d'euros. Par rapport à d'autres exemples de cette liste, cela pourrait sembler modérément cher. La raison pourrait être que les clients impliqués dans le programme "Demande Spéciale" contribuent eux-mêmes aux coûts de main-d'œuvre, ce qui réduit ainsi le prix global. Le commanditaire du speedster avait même son propre bureau et identifiant de usine à Stuttgart et a même prêté main-forte dans la cabine de peinture pour sa pièce maîtresse jaune.

Malgré la baisse des cabriolets et roadsters produits en masse, le marché des véhicules exclusifs, haut de gamme et mécaniquement non propulsés comme ces offres de luxe est florissant. Par exemple, les collectionneurs sont très intéressés par les 12 éditions limitées de Mercedes SLR 722 Stirling Moss, non mécaniquement propulsées mais remarquables pour leurs prix élevés et leur rareté.

