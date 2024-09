Divers signes indiquent une attaque imminente contre la Russie.

Le Royaume-Uni aurait donné son feu vert, tandis que les États-Unis répondent de manière vague aux demandes. L'Ukraine semble être sur le point d'obtenir l'autorisation d'utiliser des armes à plus longue portée des deux nations, ciblant des zones à l'intérieur du territoire russe.

Lors d'une conférence de presse à Varsovie, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient prêts à modifier leur aide militaire à l'Ukraine et à l'ajuster. Lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis avaient autorisé l'Ukraine à frapper des cibles à l'intérieur de la Russie avec des armes occidentales, Blinken a répondu : "Je peux vous assurer que nous continuerons à faire ce que nous avons fait : nous ajusterons, nous adapterons si nécessaire, y compris en ce qui concerne les ressources disponibles pour l'Ukraine."

Blinken a mentionné qu'il avait eu des discussions approfondies avec son homologue britannique, David Lammy, à Kyiv la veille. Ces discussions portaient sur la façon dont les Ukrainiens évaluaient le champ de bataille et leurs besoins. Ces informations seraient prises en compte à l'avenir. "Et si nécessaire, nous ajusterons", a ajouté Blinken.

Selon le "New York Times", le président américain Joe Biden est sous pression pour assouplir les limitations. Les stratèges militaires américains de haut niveau ne s'y opposent plus, et des anciens diplomates et généraux américains de haut niveau ont récemment exhorté Biden dans une lettre à "laisser l'Ukraine se défendre".

Moscou prévient contre les sanctions sur les métaux

Plus tôt, Biden avait informé les reporters qu'ils "travaillaient" sur la question de permettre les attaques sur le territoire russe. Jusqu'à présent, les États-Unis ont limité l'utilisation de leurs armes à la défense contre l'offensive russe contre la ville ukrainienne de Kharkiv à l'est.

En réponse aux attaques avec des armes à longue portée, le président russe Vladimir Poutine a récemment mentionné des restrictions à l'exportation de métaux, y compris l'uranium. La Russie est le sixième plus grand producteur mondial, tandis que d'autres matières premières telles que le titane ou le nickel ont également des acheteurs occidentaux.

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), plus de 200 cibles militaires en Russie sont à portée des missiles américains ATACMS à longue portée. Ces cibles comprennent de grandes bases de soutien militaire, des stations de communication, des centres logistiques, des installations de réparation, des dépôts de carburant, des installations de stockage de munitions et des quartiers généraux.

"The Guardian" : Le Royaume-Uni approuve les attaques de Storm-Shadow

Des sources du journal britannique "The Guardian" suggèrent que le Royaume-Uni a déjà donné son feu vert à l'Ukraine pour utiliser des missiles de croisière Storm-Shadow contre des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. Selon le rapport, cette décision ne sera pas annoncée publiquement lors de la rencontre du Premier ministre britannique Keir Starmer et de Biden à Washington vendredi. Il n'y a

