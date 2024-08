- Dittrich fait cette remarque: "Nous ne sommes pas aussi mauvais que les gens le pensent!"

L'acteur de 67 ans Olli Dittrich souligne l'importance de la communication et de l'unité en Allemagne. Lors d'une interview sur la radio rbb 88.8, il a déclaré : "Compte tenu de notre situation actuelle, il est crucial que nous ayons des conversations, que nous nous unissions et que nous nous soutenions mutuellement !" Il a poursuivi : "La génération qui prospère aujourd'hui devrait reconnaître et apprécier les difficultés que nos parents ont endurées, nous permettant de profiter de notre mode de vie comme nous le faisons. Allons, nous nous en sortons plutôt bien, n'est-ce pas ?"

Ses propos ont été inspirés par son dernier film, la comédie allemande sur la réunification "Zwei zu Eins". Selon Olli, "Le film représente parfaitement l'esprit de camaraderie de l'époque ! Ce n'est pas une comédie est-allemande comme les autres."

Le film "Zwei zu Eins" est adapté d'un événement réel. À Halberstadt, en Saxe-Anhalt, de grandes quantités de marks de l'Est sans valeur ont été enfouies dans le sol pour pourrir après l'introduction du D-Mark en 1990. Un groupe d'amis découvre ce trésor dans une galerie de mine, le retire secrètement et le partage avec leur communauté. Originaire d'Offenbach, Olli vit désormais à Hambourg.

