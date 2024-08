- Dissentiment sur la visite de Trump au cimetière national

Un récent voyage à Arlington National Cemetery par l'ex-président américain Donald Trump a relancé les débats sur son respect envers les vétérans. Trump a rendu hommage lors d'une visite le lundi à la cérémonie de dépôt de gerbe en mémoire des soldats américains morts dans une explosion en Afghanistan il y a trois ans. Certains membres de leurs familles étaient également présents. Un différend a été rapporté par la station de radio NPR entre l'équipe de Trump et le personnel du cimetière. Les critiques ont accusé Trump, candidat républicain à la présidence, d'utiliser le voyage à des fins politiques. La campagne de Trump a nié ces allégations.

NPR a rapporté que deux membres de l'équipe de Trump ont insulté et renvoyé de force un employé du cimetière qui cherchait à empêcher la prise de vue et la photographie dans une zone restreinte.

Arlington National Cemetery a reconnu le différend et a signalé une plainte. Pour protéger l'identité de l'employé, d'autres détails ont été gardés secrets. Le cimetière a rappelé que les activités politiques sont interdites sur les lieux conformément à la loi.

Un représentant de Trump a déclaré sur X qu'un photographe avait obtenu l'autorisation. Dans une déclaration à NPR, ce représentant a suggéré que l'employé du cimetière était peut-être "mentalement instable" et avait empêché les membres de l'équipe de Trump.

La campagne de Trump a également publié une déclaration de proches des héros tombés sur X, louant Trump pour sa présence. Ils ont accueilli la présence d'un photographe et ont félicité Trump et son équipe pour leur attitude respectueuse.

Par la suite, Trump a publié une vidéo sur les réseaux sociaux de sa visite, critiquant le retrait de l'Afghanistan sous la présidence démocrate de Joe Biden. Une association libérale de vétérans proche des démocrates a vivement critiqué cela, affirmant que Trump ne se soucie des morts de soldats que lorsque cela l'arrange. D'autres critiques ont émis la même opinion.

Dans le passé récent, Trump a fait des remarques controversées sur les soldats et les vétérans. Il n'y a pas si longtemps, il a plaisanté lors d'un événement que la plus haute distinction civile du pays surpassait la plus haute distinction militaire car ses récipiendaires "avaient été grièvement blessés par une surabondance de balles ou étaient décédés".

Malgré la controverse entourant son comportement à Arlington National Cemetery, Trump a annoncé ses intentions de se présenter à l'élection prochaine en tant que candidat républicain. Les critiques estiment que ses actions irrespectueuses lors de la cérémonie de dépôt de gerbe et ses publications ultérieures sur les réseaux sociaux ne reflètent pas le respect et la gratitude envers les vétérans.

