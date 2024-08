- Dispute sur les redevances - Université américaine poursuit Biontech

Suite à un différend concernant les frais de licence, l'Université de Pennsylvanie a déposé une plainte contre le fabricant allemand de vaccins Biontech. L'université avait informé la société, a déclaré un porte-parole de Biontech. Le litige porte sur les "droits non exclusifs" de certaines demandes de brevet américain et européen de l'université qui sont utilisées dans le vaccin contre le Covid-19 développé par Biontech et Pfizer. Cela avait été rapporté précédemment par la station de radio allemande Deutschlandfunk.

Il y a un désaccord sur certains aspects contractuels, a déclaré Biontech suite à une demande. Cela concerne principalement la base de calcul des frais de licence pour les ventes du vaccin. "Pour Biontech, le respect mutuel et la justice sont des principes fondamentaux de nos coopérations, c'est pourquoi nous avons été en discussion avec l'Université de Pennsylvanie au sujet des frais de licence depuis plus d'un an", a expliqué le porte-parole de Biontech. "Nous sommes en désaccord avec la présentation de l'Université de Pennsylvanie et nous défendrons fermement notre position."

Le différend concernant les frais de licence oppose le fabricant allemand de vaccins Biontech et l'Université de Pennsylvanie. Malgré des négociations en cours depuis plus d'un an, Biontech se retrouve en procès contre l'Université de Pennsylvanie.

