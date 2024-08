- Dispute sur le poste d'intelligence: aucune faute constatée

Au cours d'un litige concernant le remplissage d'un poste au ministère de l'Éducation, une enquête n'a relevé aucune preuve de malversation. "Il n'y avait pas de preuve que le 'poste Intel' ait été proposé à un candidat, et la nomination était toujours liée au respect du processus de candidature régulier, qui s'est déroulé de manière ordonnée sans aucune influence extérieure", a déclaré le ministère en citant les conclusions de l'enquêteur.

La ministre de l'Éducation Eva Feußner (CDU) s'était plainte d'une campagne de diffamation avec des accusations anonymes dans le cadre du litige concernant le remplissage du poste et avait régulièrement nié les allégations. Les allégations portaient sur la procédure de nomination pour un poste liée à l'accord Intel à Magdebourg et le lancement d'une procédure disciplinaire. Le poste aurait été proposé à un directeur d'école plusieurs semaines avant la publicité officielle à l'automne 2022, mais il ne l'a finalement pas obtenu. Le secrétaire d'État Frank Diesener a dû démissionner, mais un autre employé du ministère était également sous surveillance.

Procédure disciplinaire à abandonner

L'enquête a également examiné la chronologie de l'initiation de la procédure disciplinaire contre l'employé impliqué dans le processus de nomination. Plusieurs factions parlementaires avaient critiqué les réponses du ministère de l'Éducation aux députés et aux médias.

"La démission de l'ancien secrétaire d'État était une conséquence de la responsabilité politique pour un comportement peu professionnel", a déclaré le ministère de l'Éducation. "Même si une absence possible de distance entre le secrétaire d'État et l'employé concerné d'une part et le candidat d'autre part a été identifiée, l'enquêteur recommande d'abandonner la procédure disciplinaire contre l'employé concerné. L'autorité suivra cette recommandation."

