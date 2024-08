- Dispute sur des branches sur la piste cyclable: le propriétaire doit payer

Un propriétaire, dont les arbres et les arbustes empiètent sur une piste cyclable, doit assumer les coûts de leur suppression, selon une décision de justice. Le Tribunal Administratif (VG) de Münster a rejeté la plainte d'un retraité qui refusait de payer une facture envoyée par l'entreprise publique Straßen.NRW pour les travaux de taille.

L'entreprise publique avait demandé au plaignant de tailler les arbustes empiétant sur la piste cyclable sur une route de campagne dans le district de Coesfeld en juin et à nouveau en août 2022. Après que le plaignant ait refusé de se conformer, l'entreprise publique a envoyé une estimation des coûts de 2 762,66 euros et a embauché une entreprise pour effectuer les travaux. La propriété du plaignant (âgée de 80 ans) fait 200 mètres de long.

Le tribunal a jugé que l'entreprise publique avait agi conformément à la loi et que les coûts n'étaient pas excessifs. Le VG a déclaré : "Le plaignant n'a pas rempli l'obligation qui lui incombait. Il ne peut pas réussir à faire valoir qu'il est dans l'incapacité de tailler le haie lui-même en raison de son âge et de ses problèmes de santé." Il aurait été possible pour le propriétaire de la propriété de faire appel à une entreprise pour effectuer les travaux lui-même. Le retraité a affirmé qu'il n'y avait pas de danger pour les cyclistes.

Un porte-parole du tribunal a déclaré que le plaignant insuccès pourrait introduire un appel auprès de la Cour Administrative Supérieure de Münster dans un délai d'un mois.

Le retraité aurait pu éviter les coûts supplémentaires en faisant appel à une entreprise pour tailler les arbustes empiétant, comme l'a déclaré le tribunal, car son âge et ses problèmes de santé n'étaient pas des raisons valables pour ne pas se conformer à la demande. Malgré avoir affirmé qu'il n'y avait pas de danger pour les cyclistes, l'entreprise publique était justifiée dans ses actions d'entretien de la piste cyclable.

