- Dispute entre le gouvernement fédéral et l'État sur le tir rapide sur les loups

Après des années de débat sur la menace que représentent les loups pour les économies alpines et pastorales, un jeu de chaud-froid se joue entre le gouvernement fédéral et la Bavière : la ministre fédérale de l'Environnement, Steffi Lemke (Les Verts), souhaite faciliter rapidement des abattages de loups, mais le gouvernement de l'État de Munich réclame plus de concessions du gouvernement fédéral.

La Bavière au gouvernement fédéral : "Établissez un statut de conservation favorable"

Actuellement, la déclaration officielle du gouvernement selon laquelle le loup est dans un "statut de conservation favorable" en Allemagne - une condition préalable qui pourrait potentiellement simplifier le processus bureaucratique pour les abattages de loups - est en suspens. Lemke, pour le gouvernement fédéral, et la ministre de l'Agriculture Michaela Kaniber (CSU) et la ministre de l'Économie Hubert Aiwanger (Votants libres) pour le gouvernement de l'État, ont appelé à des concessions mutuelles lors de l'inspection alpine principale de cette année à Oberammergau.

Le gouvernement fédéral à la Bavière : C'est à vous de jouer

Lemke a insisté sur son souhait d'aider les agriculteurs alpins qui craignent pour leur Means of subsistence en raison du retour des loups. Le ministère fédéral de l'Environnement a donc initié une réglementation d'abattage rapide. "Je demande aux États fédéraux d'utiliser cette réglementation d'abattage rapide", a déclaré la ministre fédérale de l'Environnement. "Vous pouvez le faire, vous devez juste le faire." Elle pourrait signaler "la bonne conservation" du loup à Bruxelles demain. "J'ai besoin de l'accord de la Bavière pour cela. C'est l'accord qui a manqué depuis plusieurs mois."

Des concessions mutuelles réclamées

Le ministre de l'Économie Aiwanger a répliqué lors de l'événement qu'à sa connaissance, aucun loup n'avait été abattu en Allemagne sur la base de cette réglementation jusqu'à présent. "Chaque juge arrête chaque abattage." La raison pour laquelle la Bavière n'a pas donné son accord précédent pour "la bonne conservation" est qu'elle devrait s'appliquer uniquement à certains États fédéraux et non à la Bavière.

"Faites une concession", a exigé la ministre de l'Agriculture Michaela Kaniber (CSU) de Lemke. "Nous avons enfin besoin d'un moyen de gérer la population, car le nombre de loups en Allemagne et en Europe augmente rapidement." Kaniber a cité des chiffres de l'Association allemande de chasse, selon lesquels le nombre de loups en Allemagne augmente de 40 % par an. "Nous perdons le visage des Alpes, nous perdons le visage de la Bavière, et ainsi également la base de notre patrie", a mis en garde Kaniber.

"Il n'a pas sa place ici"

Le climat parmi les agriculteurs est tendu. Un retour des loups signifierait la fin de l'agriculture alpine, a averti l'agriculteur Klement Fend. La protection des animaux avec des clôtures n'est pas possible. Une solution doit être trouvée : "Si ce n'est pas avec la conservation de la nature, alors contre la conservation de la nature" - il faisait référence à la coopération des agriculteurs avec l'Association allemande de conservation de la nature.

La plupart des politiciens locaux dans les Alpes bavaroises sont également massivement opposés à un retour des loups. "Nous ne voulons pas exterminer le loup", a déclaré le maire d'Oberammergau Andreas Rödl (CSU). "Il n'a pas sa place ici."

Lire aussi: