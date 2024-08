- Disponible à l' achat dès maintenant: billets de concert Oasis

Ennuis et files d'attente interminables sur les plateformes de billetterie, la vente pour la tournée de retour du groupe de Britpop emblématique Oasis a commencé. Plusieurs sites ont connu des temps d'arrêt temporaires ou des problèmes d'accès partiel lors du lancement des 17 concerts au Royaume-Uni et en Irlande ce matin, laissant les fans coincés derrière des dizaines de milliers d'autres dans la file d'attente ailleurs.

" Aujourd'hui est le jour où je rate les billets ", a commenté un utilisateur, reprenant la fameuse ligne d'ouverture de "Wonderwall" d'Oasis sur la plateforme en ligne X. Un autre utilisateur a ironiquement déclaré : " Bien sûr, il y a mezzo million de personnes devant moi dans la file d'attente pour les billets d'Oasis - je suis plutôt optimiste ! " Beaucoup ont plaisanté en disant que le groupe s'était séparé pendant qu'ils attendaient dans la file.

Dans l'après-midi, une quantité minimale de billets de concert au Royaume-Uni était encore disponible, mais pas dans toutes les catégories de prix, selon une grande plateforme de vente. Tous les billets disponibles pour les derniers concerts à Dublin avaient déjà été vendus sur le site irlandais de la plateforme. Cependant, il est prévu que plus de billets soient mis en vente à une date ultérieure.

Le groupe avait précédemment alerté les fans de la "demande sans précédent", mais avait également mis en garde contre la revente de billets non autorisés à des prix gonflés. Les billets apparus sur des plateformes non autorisées sont soit des faux, soit seront annulés par les organisateurs, a déclaré le groupe sur X après le lancement de la vente. Plus tôt, des billets de prévente étaient reportedly disponibles jusqu'à 40 fois le prix original pour un billet debout, selon la BBC et d'autres sources.

Annonce sensationnelle de retour

Oasis a annoncé sa réunion mardi, près de 15 ans après que le chanteur Liam Gallagher (51 ans) et le guitariste Noel Gallagher (57 ans) ont mis fin à leur collaboration en raison d'une dispute familiale houleuse. "L'attente est terminée ", ont-ils déclaré sur les réseaux sociaux. L'intérêt des fans pour le groupe a explosé : les streams d'Oasis en Allemagne ont quadruplé en une seule journée après l'annonce, comme le reveals GfK Entertainment sur demande.

17 concerts sont prévus pour l'été 2025 au Royaume-Uni et deux supplémentaires en Irlande. Après les concerts d'ouverture à Cardiff, au Pays de Galles, les 4 et 5 juillet, le groupe prévoit cinq spectacles chacun à Manchester, sa ville natale, et au stade de Wembley à Londres, trois sessions à Édimbourg, et culmine à Dublin. Une tournée mondiale, y compris aux États-Unis, est toujours à l'étude.

Oasis a acquis sa renommée il y a 30 ans avec l'album "Definitely Maybe". Pour célébrer l'anniversaire, le groupe a sorti une édition spéciale commemorate pleine de faces B et de versions démo et alternatives des chansons.

Les billets pour la tournée de réunion commencent à partir de £86,50 pour un billet assis et £175 pour debout. Les concerts étaient attendus pour se vendre rapidement.

Heureusement, certains fans ont réussi à obtenir des billets vendredi soir en s'inscrivant à une "prévente" et en essayant d'obtenir un billet à l'aide d'un code spécial.

Oasis est reconnu comme l'un des groupes les plus importants de l'histoire de la musique britannique, avec des tubes comme "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" et "Supersonic" qui incarnent les années 90.

Malgré les problèmes techniques rencontrés lors de la vente de billets, de nombreuses personnes ont exprimé leur excitation et leur impatience pour la tournée de réunion. Même avec les temps d'arrêt temporaires et les files d'attente interminables, les gens étaient impatients de réserver leurs places pour les spectacles emblématiques.

De plus, la nouvelle de la sortie des billets a envoyé une vague de frénésie parmi les fans d'Oasis, certains se connectant même à minuit pour s'assurer de ne pas manquer les billets tant convoités.

