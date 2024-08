Disney veut que le procès pour homicide involontaire soit rejeté parce que le veuf a acheté un billet d'Epcot et Disney a eu

Documents judiciaires montrent que la société cherche à obtenir le rejet d'un procès de 50 000 dollars, car le plaignant, Jeffrey Piccolo, s'est inscrit pour un essai d'un mois du service de streaming Disney+ en 2019, ce qui oblige les utilisateurs d'essai à arbitrer tous les litiges avec la société. Les avocats de la société affirment également que, comme Piccolo a acheté des billets pour le Centre Epcot sur le site Web de Walt Disney Parks, Disney est protégé contre un procès de l'héritage de la défunte épouse de Piccolo, Kanokporn Tangsuan, décédée suite à une réaction à des allergies alimentaires graves.

Dans une réponse aux allégations de Disney, l'avocat de Piccolo, Brian Denney, a qualifié l'argument de Disney de "ridicule" et a déclaré que l'idée selon laquelle s'inscrire à un essai gratuit de Disney+ empêcherait un client de faire valoir son droit à un procès devant jury "avec tout affilié ou filiale de Disney, est si outrageusement déraisonnable et injuste qu'elle choque la conscience judiciaire".

Walt Disney Parks and Resort cherche explicitement à interdire à ses 150 millions d'abonnés Disney+ de poursuivre en justice un cas de décès injustifié devant un jury, même si les faits du procès n'ont rien à voir avec Disney+, a écrit Denney dans des documents judiciaires en réponse.

Piccolo réclame des dommages-intérêts supérieurs à 50 000 dollars conformément à la loi de Floride sur les décès injustifiés, ainsi que des dommages pour la douleur et la souffrance mentale, la perte de compagnie et de protection, la perte de revenus et les frais médicaux et funéraires.

Disney n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN.

En octobre 2023, Kanokporn Tangsuan, son mari Jeffrey Piccolo et la mère de Piccolo ont dîné au Raglan Road Irish Pub à Disney Springs, qui fait partie du complexe Walt Disney World en Floride. Ils ont choisi de manger dans ce restaurant, selon le procès, parce qu'ils pensaient qu'il aurait des mesures de sécurité appropriées pour éviter de servir du lait et des noix à Tangsuan en raison de ses allergies.

Le serveur a garanti au couple que certains aliments pouvaient être préparés sans allergènes, ce que le couple a confirmé "plusieurs fois", selon le procès. Elle a également commandé un beignet vegan, des coquilles Saint-Jacques, des anneaux d'oignon et un hachis parmentier vegan.

Bien que certains des plats servis n'aient pas de drapeaux d'allergènes, le serveur a de nouveau assuré qu'ils étaient sans allergènes, mais après le dîner, Tangsuan, 42 ans, a commencé à faire "une réaction allergique aiguë sévère" lors d'un achat dans la zone Disney Springs, selon le procès.

Malgré l'utilisation d'un Epi-Pen, Tangsuan est décédée de "l'anaphylaxie due à des niveaux élevés de lait et de noix dans son organisme", selon le procès, en se basant sur une enquête du médecin légiste.

–CNN's Ramishah Maruf et Maria Sole Campinoti ont contribué à ce rapport.

