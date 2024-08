- Disney+ veut mettre un terme au partage de mots de passe

À partir de septembre, les utilisateurs de Disney+ qui partagent leurs identifiants de connexion hors d'un seul foyer devront en assumer les conséquences. À partir de cette date, Disney prévoit de renforcer la lutte contre le partage de comptes. La société a déjà entamé des démarches dans ce sens, comme l'a confirmé le PDG de Disney, Bob Iger.

Disney espère que plus de personnes souscriront à leur propre abonnement si elles ne peuvent plus profiter des comptes de membres de leur famille ou d'amis. Cette stratégie a déjà porté ses fruits pour le concurrent de Disney, Netflix.

Au cours du dernier trimestre, l'activité de streaming de Disney a enfin dégagé un bénéfice après des années de pertes. La division Disney+ a enregistré un bénéfice opérationnel de 47 millions de dollars. Un an plus tôt, le segment affichait une perte de 512 millions de dollars.

Disney et les autres studios hollywoodiens se livrent depuis des années à une course coûteuse pour rattraper Netflix. L'une des raisons est le déclin de l'industrie de la télévision câblée aux États-Unis, qui était autrefois une source de revenus fiable.

Pour réduire les pertes de streaming, le PDG de Disney, Bob Iger, a récemment serré la vis sur Disney+. Cela inclut la production de slightly fewer series et films des univers "Star Wars" et Marvel. Disney+ comptait 118,3 millions de foyers à la fin du trimestre, en hausse de 1 % par rapport à trois mois plus tôt.

Dans l'ensemble, le segment divertissement de Disney a enregistré un bénéfice opérationnel de 1,2 milliard de dollars, trois fois plus élevé que lors du trimestre précédent. Cela a également été boosté par le succès du film d'animation "Soul 2", qui a déjà rapporté 1,56 milliard de dollars.

Cependant, dans le segment couvrant les parcs à thème et les croisières de Disney, le bénéfice opérationnel a diminué de 3 % à 2,22 milliards de dollars. Disney attribue cela à une réduction de la dépense

