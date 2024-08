Disney présente les prochaines suites à D23 avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan présentant <unk> Freakier Friday<unk>

D23, pour ceux qui ne connaissent pas le pèlerinage biennal des fans de Disney à Anaheim, en Californie, est à la fois un salon de cosplay et une fête de promotion. Pour les 12 000 personnes qui se sont gathering dans une salle comble pour une soirée de bandes-annonces, teasers et stars, c'était comme un revival pop d'amusement contagieux.

Avec des avant-premières de "Moana 2", "Avatar 3", "The Mandolorian & Grogu", "Mufasa : Le Roi Lion" et bien plus encore, l'événement était parsemé de confetti, de salves de pyrotechnie, d'un tour de magie impressionnant de David Blaine et de la musique de Lin Manuel Miranda. C'était comme si Disney, empruntant une ligne à Russell Crowe dans "Gladiator", avait demandé : "Es-tu pas diverti ?"

Difficile de ne pas l'être.

Voici un aperçu de certains des nouveaux - et nouvellement mis à jour - titres à venir de la riche diversité des studios de Disney.

Walt Disney Studios et Animation

Dwayne Johnson a lancé la présentation en jetant un coup d'œil au prochain dessin animé "Moana 2".

"Maui chante à nouveau, il chante dans des tonalités qui n'existent pas", a plaisanté Johnson. "Mes cheveux ont l'air fantastique dans 'Moana 2'. Je ne peux pas attendre."

Johnson a décrit le film comme "une parfaite évasion", prévu pour sortir le 27 novembre.

Plus tard, Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan sont montées sur scène pour révéler leur suite annoncée Previously de "Freaky Friday" - le film de 2003 où elles ont joué un duo mère-fille qui échangent de corps - qui s'intitulera désormais "Freakier Friday".

"C'est plus amusant, c'est plus émotionnel, et c'est pour vous tous", a déclaré Lohan au public. "Sérieusement, la seule raison pour laquelle nous sommes de retour ici pour faire ça, c'est à cause de votre amour. C'est pour ça."

"Ça fait comme si on reprenait là où on s'était arrêté, ce qui est vraiment beau", a dit Curtis.

Le réalisateur Oscarisé Barry Jenkins a présenté une scène et une nouvelle bande-annonce pour le préquel en prise réelle "Mufasa : Le Roi Lion", avec de la musique originale de Miranda. Le film sortira en salles le 20 décembre.

Le réalisateur Jim Cameron est également venu faire quelques hits, faisant une pause dans la production de "Avatar 3" en Nouvelle-Zélande pour partager une mise à jour sur le projet.

"Je ne peux pas attendre de vous montrer ce que nous avons créé", a-t-il dit à la foule.

"Le nouveau film a des enjeux émotionnels très élevés", a-t-il ajouté. "Le nouveau film n'est pas ce à quoi vous vous attendez, mais c'est définitivement ce que vous voulez."

"Avatar" stars Zoe Saldana et Sam Worthington étaient présents à D23, révélant le titre officiel du troisième opus, "Avatar : Fire and Ash".

D'autres temps forts ont inclus des apparitions de Ginnifer Goodwin pour "Zootopia 2", Rachel Zegler et Gal Gadot pour le "Blanche-Neige" en prise réelle, ainsi que Jeff Bridges, Jared Leto et Greta Lee, qui ont partagé des images exclusives du prochain troisième film de la suite "Tron", intitulé "Tron Ares".

Pixar

Pete Docter, directeur de la création de Pixar, a célébré le succès continu de "Inside Out 2", qui est devenu cet été le film d'animation le plus rentable de tous les temps. Il a présenté "Dream Productions", une série "Inside Out", se déroulant dans l'esprit de Riley entre les deux films, prévue pour sortir sur Disney+ l'année prochaine.

Docter a également révélé une ligne d'histoire pour le prochain "Toy Story 5", prévu pour l'été 2026.

"Les jouets affronteront ce que les enfants adorent aujourd'hui : les électroniques", a-t-il taquiné. "Cette fois, c'est les jouets contre la tech."

Après avoir partagé un aperçu des prochains films originaux de Pixar "Elio", prévu pour l'été 2025, et "Hoppers", prévu pour le printemps 2026, Docter a terminé avec encore plus de nouvelles de suites : "Les Indestructibles 3" est en développement.

Marvel

Le président de Marvel, Kevin Feige - que Ryan Reynolds a gentiment appelé le "second Jésus de Marvel" dans une vidéo d'introduction - est monté sur scène pour présenter une autre grille riche en suites, en commençant par "Captain America : Brave New World", le quatrième opus de cette franchise.

Feige a eu de l'aide d'Anthony Mackie, qui fera ses débuts officiels en tant que Captain dans le film.

Une nouvelle bande-annonce a montré plus de ses démêlés avec Harrison Ford dans le rôle de Thaddeus 'Thunderbolt' Ross - un rôle précédemment interprété par William Hurt - ainsi que la menaçante apparition du Red Hulk.

Le autre grand temps fort de Marvel vendredi était la distribution de "Agatha All Along", dirigée par Kathryn Hahn qui reprendra son rôle de sorcière Agatha Harkness, originaire de "WandaVision".

Hahn, avec Aubrey Plaza, la légende de Broadway Patti LuPone, "Heartstopper" star Joe Locke, Okwui Okpokwasili et Ali Ahn, sont montés sur scène pour interpréter une chanson sombre et énigmatique de la série. "Agatha All Along" sortira en octobre.

D'autres temps forts de Marvel à D23 ont inclus un message du tournage de "Fantastic Four : First Steps", un aperçu de la série "Ironheart", ainsi que la série reboot "Daredevil : Born Again" qui accueillera Charlie Cox dans l'univers Disney.

Lucasfilm

Le monde de Star Wars continue également de grandir, comme on a pu le voir à l'exposition, avec une nouvelle série originale, la deuxième saison d'une émission acclamée et un film en longueur basée sur une série adorée, tous faisant des apparitions impressionnantes.

Jude Law est monté sur scène pour présenter "Skeleton Crew," un nouveau spectacle convivial pour toute la famille qui, selon lui, a été inspiré des films decoming-of-age d'Ambilin des années 80. La série sera diffusée sur Disney+ en décembre.

Diego Luna est également apparu, déclarant que sa série préférée "Andor" avait changé sa vie. Il a partagé plus de détails sur la deuxième saison de cette série, prévue pour l'année prochaine.

Enfin, les génies de Star Wars Jon Favreau et Dave Filoni étaient présents à D23 pour parler de "The Mandalorian & Grogu," qui sera le premier film Star Wars au cinéma en cinq ans. Préparez-vous à voir plus de Baby Yoda en 2026.

