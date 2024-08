Disney+ interdit le partage de mots de passe

Pour générer plus de revenus, Netflix interdit le partage des identifiants de connexion. Son concurrent Disney+ suit maintenant le mouvement. Le moment semble opportun : après plusieurs années de pertes, le service de streaming enregistre son premier bénéfice trimestriel.

Les utilisateurs de Disney+ qui profitent gratuitement des mots de passe devront désormais en payer le prix à partir de septembre. À partir de cette date, Disney prévoit de mettre fin au partage d'identifiants de connexion entre plusieurs ménages, comme l'a annoncé le PDG de Disney, Bob Iger. Des mesures ont déjà été prises dès juin. Disney espère que plus de personnes s'abonneront à leur propre compte si elles ne peuvent plus se connecter avec les comptes de membres de leur famille ou d'amis. Cette stratégie a déjà porté ses fruits pour Netflix.

Le service de streaming de Disney a enregistré son premier bénéfice trimestriel après des années de pertes lors du trimestre précédent. Le segment avec Disney+ a généré un bénéfice opérationnel de 47 millions de dollars. Il y a un an, le segment avait perdu 512 millions de dollars. Disney et les autres studios hollywoodiens ont été sur une course coûteuse pour rattraper Netflix depuis des années. Une des raisons est le déclin de l'industrie de la télévision câblée aux États-Unis, qui était autrefois une vache à lait fiable.

Pour mettre fin aux pertes de streaming, le PDG de Disney, Bob Iger, a récemment serré la vis sur Disney+. Cela inclut la production de slightly fewer series et films des mondes "Star Wars" et Marvel. Disney+ a terminé le trimestre avec 118,3 millions de ménages - une augmentation de un pour cent par rapport à il y a trois mois. Dans l'ensemble, le bénéfice opérationnel du segment divertissement était trois fois plus élevé que lors du même trimestre de l'année dernière.

Les revenus totaux de Disney augmentent de quatre pour cent

Cela a également été aidé par le succès du film d'animation "Inside Out 2", qui a rapporté 1,56 milliard de dollars jusqu'à présent. Cependant, le bénéfice opérationnel dans le segment des parcs à thème et des croisières de Disney a diminué de trois pour cent à 2,22 milliards de dollars. La dépense des consommateurs a ralenti vers la fin du trimestre, a expliqué Disney.

De plus, l'activité à Disneyland Paris a été freinée par les Jeux olympiques. Pour le trimestre en cours, Disney s'attend à ce que l'activité soit au même niveau que l'année dernière. L'action a chuté de plus de trois pour cent au début de la

