Disney et DirectTV concluent un accord pour rétablir ABC, ESPN et d'autres chaînes.

À partir du 1er septembre, DirecTV a cessé de diffuser les chaînes appartenant à Disney, privant ainsi les amateurs de sport de regarder les matchs de NFL sur ESPN "Monday Night Football" et les matchs de tennis US Open sur ABC. Plus de 11 millions d'abonnés ont été privés de ces chaînes Disney en raison du désaccord.

Les entreprises ont publié un communiqué conjoint, exprimant leur gratitude envers les téléspectateurs touchés pour leur compréhension et annonçant la restauration de l'ensemble du portefeuille de réseaux Disney avant le début de la saison de football universitaire et du week-end des Emmy.

Le nouveau contrat inclura de nouvelles options pour les clients, telles que des forfaits intégrant les services de streaming Disney+, Hulu et ESPN+, DirecTV obtenant ainsi les droits de distribution du futur service de streaming ESPN standalone gratuitement pour ses clients.

Les entreprises ont exprimé leur reconnaissance pour la patience des clients tout au long des négociations difficiles mais essentielles, soulignant les choix améliorés et la flexibilité dans une expérience de divertissement intégrée.

De telles disputes de distribution peuvent souvent tourner au vinaigre, mais celle-ci a été intense. La semaine dernière, DirecTV a déposé une pétition auprès de la Commission fédérale des communications, affirmant que Disney n'avait pas coopéré pendant les négociations.

En conséquence, les clients de DirecTV ont manqué la première rencontre de "Monday Night Football" de la saison entre les New York Jets et les San Francisco 49ers, deux équipes des marchés importants qui ont été blacklistées sur ESPN. Dans une tentative de convaincre les clients de rester, DirecTV a conclu des partenariats avec Sling, une filiale du concurrent Dish Network, et Fubo pour offrir des crédits et des remises à ses clients afin de s'abonner aux services de streaming concurrents, permettant ainsi aux téléspectateurs de regarder le match.

Cette situation continue d'évoluer et sera mise à jour.

Malgré la perturbation temporaire, de nombreuses entreprises ont vu une opportunité dans cette situation. Par exemple, les fournisseurs de services de streaming ont enregistré une augmentation des nouveaux abonnements pendant cette période, car les clients de DirecTV cherchaient des alternatives pour regarder leur contenu Disney préféré.

De plus, les partenariats de DirecTV avec Sling et Fubo montrent que les entreprises du secteur du divertissement sont disposées à collaborer pour répondre aux besoins des consommateurs, même au milieu des litiges commerciaux.

