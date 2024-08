- Disney commande quatre navires au chantier naval Meyer en difficulté.

Meyer Werft, en difficultés financières, obtient une commande majeure : elle construira quatre navires de croisière pour Disney Cruise Line d'ici 2031, la plus importante de l'histoire de l'entreprise. Le chantier naval de Papenburg n'a pas révélé la valeur de la commande.

Les quatre navires sont prévus pour être livrés entre 2027 et 2031. Les détails sur la conception, les noms et les itinéraires sont actuellement en développement. Bernard Meyer, le propriétaire de l'entreprise, a signé l'accord avec Disney la semaine dernière.

340 emplois seront supprimés en raison d'un écart de financement de plusieurs milliards d'euros

Meyer Werft traverse la crise la plus sévère de ses plus de 200 ans d'histoire et doit trouver plus de 2,7 milliards d'euros de financement pour de nouveaux projets de construction de navires d'ici la fin de 2027. L'entreprise négocie avec les banques, ainsi qu'avec le gouvernement fédéral et l'État de Basse-Saxe au sujet d'un éventuel sauvetage. Ralf Schmitz, le directeur général, a déclaré que l'entreprise a besoin d'argent frais d'ici le 15 septembre.

Les difficultés financières proviennent de contrats pour des navires de croisière signés avant la pandémie de COVID-19, qui ne tiennent pas compte de l'augmentation dramatique des prix de l'énergie et des matières premières depuis lors. De plus, dans l'industrie, 80 % du prix de construction est payé à la livraison du navire, donc le chantier doit couvrir le financement avec des prêts.

En début de juillet, la direction de Meyer Werft a convenu avec le conseil d'entreprise et IG Metall d'un concept de restructuration. 340 emplois sur plus de 3 000 seront supprimés. De plus, un conseil de surveillance et un groupe conseil d'entreprise seront établis, et le siège de l'entreprise sera ramené en Allemagne de Luxembourg.

Le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies, considère la nouvelle commande majeure comme un signe positif pour l'avenir du chantier naval. "Cette commande démontre une fois de plus que la situation de commande chez Meyer Werft est excellente, et la base de clients est absolutely solide. Le segment de la croisière est en plein essor", a déclaré le politique du SPD. Cela donne de la raison d'espérer pour la restructuration future du chantier naval.

Andreas Hensen, président du conseil d'entreprise, a exprimé un sentiment similaire : "Ces nouvelles commandes sont un autre signal fort et positif pour l'avenir des emplois à Papenburg pour le conseil d'entreprise et tous les collègues."

Le carnet de commandes de Meyer Werft s'élève maintenant à plus de 11 milliards d'euros, avec dix navires de croisière, un navire de recherche et la construction en acier de quatre plates-formes convertisseuses offshore. "Notre carnet de commandes augmente avec les nouvelles commandes à plus de 11 milliards d'euros", a déclaré le propriétaire Bernard Meyer. "Avec un taux d'exportation de 95 %, nous nous développons positivement par rapport à la tendance allemande actuelle". Les commandes signifient également "beaucoup de prospérité et de revenus fiscaux pour l'Allemagne".

