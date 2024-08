Le Dévote, ou Alternativement, le Suiveur dans ce Contexte. - Disney arrête la franchise Star Wars.

Il semble que la série "The Acolyte", diffusée pendant une seule saison sur Disney+, soit annulée par Lucasfilm, selon les informations du magazine spécialisé dans le divertissement "Deadline". Cette information est basée sur une source anonyme.

L'annulation de la série n'est pas surprenante, compte tenu de la réponse défavorable des spectateurs rapportée. Disney+ ne divulgue généralement les chiffres de streaming que pour les séries réussies.

Chute significative des chiffres de streaming après un début prometteur

Selon Nielsen, une entreprise qui surveille également les taux d'écoute de la télévision, le dernier épisode de la saison 1 a été diffusé en streaming pendant 335 millions de minutes en une semaine. Ce chiffre représente le finale le moins performant d'une série "Star Wars" sur Disney+, selon les données de Nielsen.

Cependant, la série a commencé sur les chapeaux de roues. Son double épisode de début a été vu 4,8 millions de fois le 4 juin 2024, ce qui en fait le lancement de série le plus regardé de l'année sur Disney+, selon Nielsen. Toutefois, l'audience a progressivement diminué.

Louée par la critique, divisive parmi les fans de "Star Wars"

"The Acolyte" a été salué par la critique, mais a suscité des controverses parmi les fans de "Star Wars". Plusieurs fans estiment que la série s'éloigne trop de la canon établie et est trop "politiquement correcte" en raison de sa distribution diversifiée.

Amandla Stenberg (25), un acteur non binaire, incarne le personnage principal. Elle a déclaré avoir fait face à des remarques racistes en raison de son rôle. Stenberg joue une jeune Osha qui se joint à la Jedi Master Sol, interprétée par Lee Jung-jae (51), connu pour son rôle dans "Squid Game". La distribution comprend également Charlie Barnett (36) de "Chicago Fire" et Carrie-Anne Moss (56), connue pour son rôle dans "The Matrix".

Malgré la performance exceptionnelle de Lee Jung-jae dans "The Acolyte", la controverse entourant l'apparente correction politique de la série et son éloignement de la canon établie de "Star Wars" pourrait avoir contribué à la baisse de l'audience. De plus, la série n'a pas réussi à maintenir ses chiffres d'audience initial

